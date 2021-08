Miranda Kerr dit qu’elle aime Katy Perry plus qu’Orlando Bloom

Au cas où vous ne le sauriez pas, Miranda Kerr et Katy Perry sont très proches, malgré le fait que Katy est la femme d’Orlando Bloom et Orlando est l’ex-mari de Miranda et le père de leur fils de 10 ans, Flynn. Personnellement, je ne pouvais même pas imaginer être ami avec le SO actuel de mon ex, mais Miranda et Katy sont des besties légitimes – à tel point que Miranda a pleinement admis qu’elle aime Katy plus qu’elle n’aime Orlando. Histoire vraie!

Lors de sa récente apparition sur le podcast Moments with Candace Parker, Miranda s’est jetée sur Katy et a déclaré: «Nous partons en vacances ensemble. Nous célébrons tous les jalons importants ensemble… Je l’aime. Je veux dire, il serait prudent de dire que je l’aime plus que le père de Flynn. ” Et comment se sent Miranda vis-à-vis d’Orlando ? «Il est, comme, pour moi en ce moment, un frère. Et la plupart du temps, un frère agaçant », a-t-elle ajouté.

“Je suis tellement reconnaissante qu’elle soit là parce que cela me soulage de la pression”, a poursuivi Miranda. “Quand Orlando a commencé à sortir avec Katy, je me souviens qu’il m’a invité une fois et qu’elle était là, et nous nous sommes immédiatement entendus. J’ai vu comment elle était avec Flynn. Elle était très joueuse avec Flynn. Elle n’essayait pas d’être sa mère. Elle était juste amicale et amusante, et c’est tout ce que vous pouvez demander.”

Miranda ne ment pas sur leur lien – il suffit de regarder à quel point ils étaient mignons lors d’un événement de lancement de produit pour sa ligne Kora Organics le mois dernier :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, je serai obsédé par les détails de l’amitié de Miranda et Katy jusqu’à la fin de l’éternité. Ciao !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io