Miranda Lambert a enregistré “Toutes sortes de sortes” à cause de son frère, Luke

Le frère de Miranda Lambert, Luke, est membre de la communauté LGBTQ, et la star country est un fier allié. Dans une récente interview avec GLAAD, Lambert a rappelé le moment où son frère est sorti avec elle et sa famille, partageant que cela l’avait inspirée pour enregistrer l’une de ses chansons à succès.

“Pour une famille, vous vivez tous cela ensemble et vous soutenez de toutes les manières possibles”, a-t-elle déclaré. “C’est toujours un voyage. Le fait que nous ayons tellement grandi, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’il a lutté et compris cela jusqu’à maintenant être dans cette vidéo avec moi.” Lambert faisait référence au récent clip vidéo du remix de sa chanson “Tequila Does”, qui met en vedette Luke, son mari et leurs amis.

“Pour être honnête avec vous, cela a été un lien entre frères et sœurs vraiment cool pour nous et cool pour notre famille”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas une route facile tout le temps.” Lambert a partagé que la chanson qu’elle a enregistrée à cause de Luke était “All Kinds of Kinds”, qui apparaît sur son album de 2011 Four the Record. “J’ai l’impression de vivre cela de plus en plus chaque jour”, a-t-elle déclaré, partageant que la chanson signifie plus pour elle “à mesure que les années passent et plus j’apprends”.

Lambert a également discuté de “All Kinds of Kinds” dans une interview avec Passport, partageant que l’enregistrement “se sentait assez mauvais—”. “Je pensais que c’était une façon tellement cool d’aborder ces problèmes à travers la musique”, a-t-elle déclaré. “J’essaie d’utiliser mes chansons pour dire que je vous aime tous… à moins que vous ne soyez un trou.” Le natif du Texas a ajouté que “All Kinds of Kinds” parle de “à quel point ce monde serait ennuyeux si nous étions tous pareils”. “Tu sais, c’est comme si j’accueillais tout le monde.” elle a partagé. “Je veux dire, je suis un artiste, donc j’ai rejoint le cirque pour gagner ma vie !”

La femme de 37 ans a déclaré qu’elle était heureuse de voir des artistes de la musique country partager leur vrai moi, y compris son ami TJ Osborne de Brothers Osborne. “Ma conviction personnelle est que cela ne devrait même pas être un problème”, a déclaré Lambert. “Mon objectif serait qu’un jour vienne où être LGBTQ n’a pas d’importance, et que personne ne vous juge pour cela. Laissez les gens être qui ils sont, n’est-ce pas ? Mais oui, je pense en fait que la musique country a vraiment commencé à se diriger dans la bonne direction, et je serais ravi de faire partie de ce changement.”