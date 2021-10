Miranda Lambert et son mari Brendan McLoughlin célèbrent leur 30e anniversaire

Le mari de Miranda Lambert, Brendan McLoughlin, a officiellement tourné le grand 3-0. L’ancien officier du NYPD a fêté son 30e anniversaire jeudi, Lambert n’hésitant pas à montrer à son homme une attention particulière pour son grand jour. Pour célébrer l’occasion, l’interprète de « If I Was a Cowboy » s’est rendu sur les réseaux sociaux avec un message spécial montrant un peu d’amour à McLoughlin.

Sur Instagram, Lambert a partagé une série de photos montrant comment elle a aidé son mari à marquer son 30e anniversaire, le duo « devinant » alors qu’ils posaient devant ce qui semblait être leur maison à Nashville, Tennessee. Pour l’occasion spéciale, Lambert portait une robe patchwork et des bottes beiges, tandis que McLoughlin portait un jean, une chemise blanche et un blazer à carreaux bleu. Lambert a gentiment écrit dans le cpaiton: « Je suis tellement reconnaissant de vous avoir dans ma vie. Bravo pour les 30 prochaines années », avant de taquiner que le batteur sur socle KitchenAid qu’elle a acheté à son mari pourrait en fait être « pour nous deux! Merci à avance chérie pour tout le délicieux pour lequel tu utilises cette chose ! »

Lambert et McLoughlin se sont rencontrés pour la première fois en novembre 2018 alors qu’elle se produisait dans Good Morning America. McLoughlin, un ancien policier, était stationné dans le quartier de Times Square, où le spectacle est filmé, à l’époque. Le duo a rapidement déclenché une histoire d’amour, et après s’être fréquentés tranquillement pendant trois mois, ils se sont mariés en janvier 2019, bien que les jeunes mariés n’aient partagé la nouvelle passionnante que le mois suivant, Lambert écrivant le jour de la Saint-Valentin, « en l’honneur de la Saint-Valentin Je voulais partager des nouvelles. J’ai rencontré l’amour de ma vie. Et nous nous sommes mariés ! Mon cœur est plein. Merci Brendan Mcloughlin de m’avoir aimé pour… Moi. » Le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge aux Academy of Country Music Awards 2019 à Las Vegas plus tard cette année-là. Elle a récemment révélé que la pandémie de COVID-19 leur avait permis de « se reconnecter » et de se rapprocher encore plus.

« Nous ne sommes pas sortis ensemble très longtemps avant de nous marier », a-t-elle déclaré lors d’une apparition dans l’émission The Storme Warren Show de SiriusXM. « Et donc nous avons en quelque sorte appris à vraiment, vraiment, vraiment nous connaître. Parce que c’était juste nous deux sans aucune distraction dans ma ferme en dehors de Nashville. Et donc j’étais vraiment reconnaissant pour cela parce que cela nous a rendus vraiment forts . »

Quelques mois seulement avant de célébrer le 30e anniversaire de McLoughln, le couple a marqué en janvier une étape importante dans leur relation : leur deuxième anniversaire. À l’époque, Lambert a célébré avoir « 2 ans attaché » via une photo romantique d’elle-même et de son mari, qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux.