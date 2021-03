Miranda Lambert joue, montres mari

De la musique à nos oreilles! Miranda Lambert a mis le feu à la scène des Grammy Awards 2021 avec une belle interprétation de «Bluebird» dans le rôle de son mari, Brendan McLoughlin, la regarda du public.

La chanteuse de «Tequila Does», 37 ans, est montée sur scène dans une robe bleue sexy signée Genny and Kwiat jewels. Elle a interprété la chanson sincère à partir d’une plate-forme circulaire avec des fleurs drapées en arrière-plan en tant que chanteuses country. Mickey Guyton et Maren Morris l’a acclamée de la scène latérale.

Lambert, qui a été nominée pour trois prix et a remporté le prix du meilleur album country lors de l’émission du dimanche 14 mars, a taquiné son apparition aux Grammys dans un aperçu vidéo publié le vendredi 12 mars.

«Je suis juste excitée de la chanter, et le décor est magnifique», a-t-elle déclaré dans le clip de la Recording Academy via Country Now. «C’est très éthéré et il y a, comme, cette ambiance paisible. Il y a beaucoup de fleurs. Donc, je suis excité à ce sujet.

La native du Texas a noté qu’elle n’avait pas vraiment beaucoup joué à «Bluebird» parce qu’il avait été publié vers le début de la pandémie de coronavirus, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas être plus heureuse de monter sur scène en personne.

«Les Grammys ne sont qu’une soirée pour célébrer toutes sortes d’art. C’est là que tous les musiciens de tous les genres se réunissent et célèbrent ce que nous faisons et se respectent les uns les autres », a-t-elle déclaré. «Je sais vraiment que je parle pour nous tous, probablement, quand je dis que les fans nous manquent vraiment cette année en particulier, mais au moins nous pouvons apporter la musique chez eux cette année, et c’est mieux que rien.

Un jour avant, la chanteuse de «Vice» a révélé qu’elle était en Californie pour la 63e cérémonie de remise des prix annuelle, partageant une photo d’elle et McLoughlin, 29 ans, regardant le coucher du soleil.

«California dreamin ‘💖 #GrammyWeek #backtowork # bluebird🐦», a-t-elle sous-titré la photo Instagram le jeudi 11 mars.

Le mois dernier, la gagnante d’un Grammy a parlé de son mariage avec l’ancien policier, expliquant à Storme Warren de SiriusXM comment la quarantaine pandémique a renforcé leur relation.

«Nous ne sommes pas sortis ensemble longtemps avant de nous marier. Et donc, nous avons en quelque sorte vraiment, vraiment, vraiment appris à nous connaître », a déclaré la chanteuse de Pistol Annies en février. «C’était juste nous deux sans distraction, dans ma ferme à l’extérieur de Nashville. Et donc, j’en étais vraiment reconnaissant car cela nous a rendus vraiment forts.

Le couple, qui s’est marié en janvier 2019, s’est également rapproché de la musique, lorsque McLoughlin a fait ses débuts dans le clip de sa chanson «Settling Down» en octobre 2020.

«Je n’ai jamais eu un intérêt amoureux pour une vidéo de toute ma carrière. Et donc, je me suis dit pourquoi pas mon mari », a déclaré Lambert à Warren le mois dernier. «C’était un champion et j’ai pu monter mon vrai cheval Gibson. … Je suis comme, quel genre de Princesse mariée conte de fées est-ce? C’est génial. »

Peu de temps après le premier anniversaire du couple en janvier 2020, une source a déclaré en exclusivité Nous hebdomadaire sur les projets d’avenir de la chanteuse country avec son mari, disant que les enfants sont définitivement dans sa tête.

« Miranda a dit à des amis qu’elle voulait un bébé et être avec Brendan pour toujours », a déclaré la source. Nous en mars 2020. «Ils s’entendent si bien ensemble. Ils sont toujours concentrés l’un sur l’autre et se font des câlins ou s’embrassent. Ils sont très chauds l’un pour l’autre, et cela se voit dans leur langage corporel.

Lambert était auparavant marié avec Blake Shelton de 2011 à 2015. Le Voix l’entraîneur a depuis évolué avec Gwen Stefani, à qui il a demandé de l’épouser en octobre 2020.

