Miranda Lambert a sorti un nouveau single intitulé « Y’all Means All ». La chanteuse country a fait la chanson pour la sixième saison de Queer Eye de Netflix, qui a été filmée dans son État natal du Texas. Écoutez « Y’all Means All » et découvrez une bande-annonce pour la nouvelle saison Queer Eye, ci-dessous.

Plus tôt cette année, Lambert a remporté le Grammy Award du meilleur album country pour son dernier album solo Wildcard. Elle a également sorti les singles « If I Was a Cowboy » et « Drunk (And I Don’t Wanna Go Home) ». À venir, Lambert est nominé pour le Grammy Award 2022 du meilleur album country pour The Marfa Tapes.

Lisez la critique du dimanche de Pitchfork sur l’album Crazy Ex-Girlfriend de Miranda Lambert en 2007.

Ce contenu peut également être consulté sur le site dont il provient.

