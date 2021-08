Miranda Maverick critique les juges de son combat contre Maycee Barber

in

Bien qu’il ait d’abord pris le blâme pour sa défaite contre Maycee Barber à l’UFC Vegas 32, maintenant Miranda Maverick critique les juges du même. Rappelons d’abord votre déclaration initiale : « Seuls ceux qui sont venus ici savent à quel point cela fait mal de publier cela. J’ai perdu… il n’y a pas de mais qui valent la peine. Je n’en ai pas fait assez et j’étais trop oisif au troisième tour, entre autres. Je reviendrai mieux et avec mes compétences améliorées. Je ne connais pas la volonté de Dieu, mais je l’accepte avec grâce. Félicitations à Maycee Barber. Sauve ma place. J’ai le sentiment que nous nous reverrons bientôt. PS Je pensais que mes yeux n’étaient pas corrects. Voyons ensuite ce qu’il a dit dans son interview avec MMA sur Sirius.

«Je pensais vraiment avoir dominé les premier et deuxième tours. Je dis à tout le monde, en tant que combattant, quand vous êtes là, quand vous êtes touché deux fois en un round, parfois il y a ce processus de pensée de « Oh, j’aurais pu perdre » (rires).

C’est une de ces choses qu’on ne sait jamais. Mais j’ai gagné, une fois que tu as assez d’expérience tu sais. Vous pouvez sentir un tour, vous savez ce que vous avez fait dans ce tour, je sais que j’ai dominé, à mon avis, j’ai dominé le deuxième tour.

“Au troisième tour, beaucoup de gens ont dit : ‘Oh, tu as reculé, tu es devenu paresseux.’ J’étais fatigué. J’ai combattu aussi fort que j’ai pu au premier et au deuxième tour. Peut-être que j’aurais pu faire plus, sortir du mur. Le recul c’est 20/20, tu sais ?

«De toute façon, après le combat, je pensais vraiment que je l’avais gagné. J’ai eu des doutes une fois qu’ils ont commencé à prendre la décision. Quand ils ont dit que j’étais divisé, j’ai dit : « Vous vous moquez de moi ? » Et j’ai presque su dès qu’ils ont dit que c’était une décision partagée, quelque part en moi je savais que j’avais perdu. Je ne sais pas quel combat les juges regardent«.

