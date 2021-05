Mirandés B héberge Atl. Bembibre lors de la sixième journée

15/05/2021 à 18:02 CEST

Dimanche prochain à 18h00, le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Mirandés B et à Bembibre dans le Stade municipal d’Anduva.

le Mirandés B affronte avec un esprit renforcé la rencontre de la sixième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté leurs deux derniers matchs 3-4 et 3-1, le premier contre La Vierge du Chemin hors de son champ et le second contre lui Athlétique Tordesillas dans son fief. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des cinq matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division, avec 41 buts inscrits contre 30 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Atl. Bembibre il a été battu 0-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Real Avila, alors il vient de répondre au besoin de revenir à la victoire dans le domaine de Mirandés B. Avant ce match, le Atl. Bembibre il avait gagné dans zéro des cinq matchs disputés lors de la deuxième phase de la troisième division cette saison et ajoute un chiffre de 28 buts contre 19 en faveur.

En tant que local, le Mirandés B il a gagné une fois et a perdu une fois en deux matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. À la maison, le Atl. Bembibre a été battu deux fois lors de leurs deux matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Mirandés B ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade municipal d’Anduva, obtenant en conséquence une victoire, une défaite et deux nuls en faveur de la Mirandés B. À leur tour, les visiteurs ajoutent trois matchs consécutifs invaincus dans le fief de la Mirandés B. La dernière fois qu’ils ont affronté le Mirandés B et le Bembibre dans la compétition, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En référence à sa position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Mirandés B est en avance sur le Atl. Bembibre avec une différence de 16 points. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 42 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en sixième position avec 26 points.