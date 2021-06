Mireia Badia et Laia Sanz, leaders du championnat du monde d’enduro après le GP du Portugal

in

20/06/2021 à 22:33 CEST

L’Espagnol Mireia Badia a remporté ce dimanche la deuxième course du Grand Prix du Portugal, premier du Championnat du Monde d’Enduro Féminin 2021, dans une course où sa compatriote Laia Sainz a terminé troisième et avec lequel partager la tête du concours.

Mireia Badia (Gas Gas) s’est imposé ce dimanche avec un temps total de 49 : 02.06 et a battu le champion en titre, les Britanniques en 2:14 Jane daniel (Fantique), et dans 12h69 à Laia Sanz (Gas Gas), qui revient sur le Championnat du monde d’Enduro, dont il est cinq fois champion et dont il a été absent pendant quatre ans.

A son retour au concours, Laia Sanz a remporté la journée de samedi devant Daniels et Badia. Ce dimanche, il a subi deux chutes au début de l’épreuve qui ont conditionné l’issue de celle-ci.

Les deux espagnols mène le général à égalité à 35 points, sept de plus que Jane Daniels. Le championnat reprendra les 25 et 27 juin à Edolo, la ville lombarde où se déroule le Grand Prix d’Italie.