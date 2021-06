Mireia Belmonte améliore ses sensations dans le sillage de Katinka Hosszú

06/06/2021 à 21:08 CEST

Le GP Ciutat de Barcelona a apporté, en plus des deux records espagnols d’Hugo González et Sergio de Celis, le grand duel entre Katinka Hosszu et Mireia Belmonte dans les 400 styles avec une victoire finale pour le Hongrois.

Une fois de plus les stars mondiales ont montré leur niveau dans la piscine du CN Sant Andreu à l’occasion du 50e anniversaire de l’entité de Barcelone. Les 400 styles ont connu un de ces duels historiques entre deux champions olympiques. La Hongroise Katinka Hosszu à 32 ans s’est imposée avec un temps de 4: 40.34 devant Mireia Belmonte qui a fait 4: 42.17. Au-delà des marques, le point positif était de voir à la fois en action et en particulier Belmonte, qui a connu sa meilleure carrière après ne pas avoir concouru ces derniers mois. Troisième était le Baléares Cata Corró qui a marqué un temps de 4: 45.47.

Hugo González de Oliveira quitte Barcelone en amplifiant les bons sentiments qu’il a offerts au Championnat d’Europe à Budapest. Il y a à peine 17 jours, il a été proclamé champion continental avec un temps de 1: 56.76. À Barcelone ba établi son record national avec un temps de 1: 56.31 et incidemment battu le record de la compétition. A un peu plus d’un mois des Jeux, González est en excellente forme. Dans cette course le deuxième classé, le Portugais, Alexis Santos a terminé à plus de quatre secondes.

L’autre record pour l’Espagne est allé à Sergio de Celis. Le nageur de Sabadell a terminé deuxième du 100 libre, restant très près de tomber sous les 49 secondes. SU horloge de 49:08 a retiré du tableau des records celui de Markel Alberdi qui était à 49,18 depuis juillet 2015. De Celis a terminé deuxième dans cette épreuve derrière le détenteur du record du monde de 200 papillons, le Hongrois Kristof Milak (48,86).

Autre grande gagnante à Barcelone, la Russe Yuliya Efimova, une habituée de la piscine Pere Serrat. Après avoir remporté le 100 brasse hier, il a commencé la deuxième journée en battant le 50 avec 30,28 pendant une heure plus tard pour réaliser l’un des meilleurs records de la saison au 200 brasse avec un temps de 2: 21,86. Jéssica Vall a pris la deuxième place (2 : 24,68) devant sa coéquipière Marina García (2 : 24,97).

Deux Hollandais ont été les grands artistes du tournoi. Arno Kaaminga a remporté le prix de la meilleure note du tournoi après son temps de samedi au 200 brasse. Ce dimanche, il a remporté l’hectomètre de brasse avec 58,18. De son côté, Kira Toussaint s’est imposé par son temps de la première journée en 50 m dos. Dans la deuxième session, il a remporté le 100 m dos avec 59,21.

Outre le triomphe d’Hugo González, les autres nageurs espagnols qui se sont imposés lors de cette deuxième journée du GP de Ciutat de Barcelona étaient Lidon Muñoz en 50 nage libre (25,11) et Nico García en 200 dos (1:59,45).

Le Sud-Africain Chad Le Clos était un autre des illustres vainqueurs du 200 papillon (1 : 55.63). Le Clos est fixé à Barcelone. Ils ont complété la liste des vainqueurs : la Portugaise Tamila Holub (1 500 libre), la Mexicaine Maria Jose Mata qui a doublé en papillon en remportant l’hectomètre après avoir gagné samedi dans le 200 ; La Tchèque Barbora Seemova en 200 libre et le Suédois Victor Johansson en 400 libre.