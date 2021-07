Mireia Belmonte face à la compétition la plus incertaine de sa carrière

Environ environ 20 heures séparent la participation de Mireia Belmonte à la cérémonie d’ouverture des Jeux en tant que porte-drapeau de la délégation espagnole à Tokyo avec Saul Craviotto, de ses débuts dans la compétition de natation en piscine, peut-être la date la plus incertaine de sa brillante carrière sportive.

Une information vient étayer cette question : La nageuse qui a réuni les titres de championne d’Europe, du monde et olympique du 200 mètres papillon entre 2014 et 2017, n’a pas défendu son titre obtenu en Ro 2016. Pour la première fois, il réduit son programme et le limite à trois épreuves, les styles 800 et 1500 mètres nage libre, et les styles 400 mètres, dans la série éliminatoire dont il fait ses débuts ce samedi (à partir de 13h30, heure péninsulaire).

Ces changements dans leurs habitudes de compétition sont principalement dues aux problèmes physiques qui ont conditionné leur préparation : d’abord une hernie inguinale à l’été 2020 et plus tard l’exacerbation d’une tendinite à l’épaule gauche qui dure depuis des années et qui l’empêche de participer aux Coupes du monde 2015. Belmonte Il n’avait qu’une «fenêtre» à la fin de l’année dernière pour obtenir les notes de classement les plus basses dans les tests de longue distance. Dès lors, il a été effacé des concentrations et des compétitions et n’a réapparu qu’en juin sur le circuit Mare Nostrum. Là, il a été constaté que son test fétiche, le 200 papillon, était en dehors de ses possibilités actuelles. Vous n’avez pas été en mesure de suivre la formation spécifique dont vous avez besoin.

Mais Belmonte a déjà vécu des circonstances similaires. 2019 a été une autre saison médiatisée par des blessures. Puis il est arrivé aux Coupes du monde sans pratiquement aucun tournage. Il a concouru avec dignité et, une semaine plus tard, il a enregistré ses meilleurs temps de l’année à la Coupe du monde. Ce sont eux qui lui permettent aujourd’hui de nager les 400 styles et avec lesquels elle apparaît accréditée dans le 800 libre. Parce que Depuis lors, Mireia n’a pas eu la chance de concourir à un niveau élevé.

Il lui a été difficile de revenir à ses routines et aux fréquentes concentrations en hauteur qui sont à la base de sa préparation depuis que le technicien Fred Vergnoux a commencé à la diriger, d’abord au CN Sabadell et à partir de 2013 au CAR de Sant Cugat. Lorsqu’elle est arrivée au travail, la pandémie s’est produite, ce qui l’a éloignée de la piscine pendant des semaines, et les problèmes physiques qui ont influencé son entraînement

Dans diverses apparitions et interviews au cours des dernières semaines Mireia a précisé ses perspectives pour ces Jeux : essayer d’être compétitive et se qualifier pour les finales des épreuves de natation. Dans les 400 styles apparaissent avec la cinquième note (4 : 34,47) parmi ceux inscrits dans la longue période de comptabilisation, mais cette saison, il a nagé en 4 :39, quatorzième parmi les participants. Dans les 1 500 gratuits ont fait 38 fois mieux que le vôtre en décembre dernier et dans le 800, où il a remporté la première de ses quatre médailles olympiques à Londres, pire partie placée.

Belmonte fête ses 31 ans en novembre. Ce n’est pas une sprinteuse dont les carrières ont tendance à s’éterniser. Sa a été dédié aux tests les plus difficiles et les plus exigeants en natation, et il le porte sur son corps. Également La relation avec Vergnoux prend fin, qui ne continuera pas comme entraîneur de la Fédération espagnole à Sant Cugat. En toute logique, ce seront leurs derniers Jeux et les médailles sont plus un désir qu’un choix.

Nicols Garca, Marina Garca et Mireia Belmonte, dans la piscine de Tokyo

Hugo Gonzlez de Oliveira, l’option principale d’une sélection aux heures creuses

Seuls neuf Espagnols s’affrontent cette fois dans la piscine

L’Espagne concourt en piscine à Tokyo avec neuf nageurs, signe sans équivoque de la stagnation qu’a connue la natation dans ce cycle olympique, et qu’elle atteint des niveaux alarmants chez les hommes, où seuls trois athlètes se sont qualifiés.

Et trois sont aussi l’actualité olympique concernant Ro : le sprinter Lidn Muoz ; la coureuse de fond Jimena Prez et l’espadrille de 19 ans Nicols García, la seule à représenter une rénovation.

Après une décennie au cours de laquelle Mireia Belmonte a été la référence indiscutable, cette fois Hugo Gonzlez de Oliveira semble le mieux placé pour occuper ce rôle après son apparition définitive dans les récents Championnats d’Europe. C’est dans les styles de 200 mètres, où il présente cette année la cinquième meilleure note accréditée, que Hugo peut marquer le plus haut. Son autre test est le test de 100 dos.

Les vétérans Jessica Vall et Marina Garca ont l’expérience et la qualité pour être un facteur dans le 200 brasse, preuve qu’il est devenu plus cher, à condition qu’ils nagent dans leurs meilleurs temps.

Jimena Prez et Joan Lluis Pons débutent avec la difficulté supplémentaire que leurs épreuves (800 et 1500 libres ; 400 styles l) ne classent que les 8 meilleurs des manches directement en finale. Pons a mis la tête dans le Ro 2018 et devra sûrement améliorer ses notes pour le répéter.

Lidn Muoz (50 et 100 libre), Africa Zamorano (200 dos) et Nicols Garca (200 dos) ont le défi, pour différentes raisons, de se qualifier pour les demi-finales. Ah, le dos pourrait avoir une dernière option si elle brise définitivement la barrière des 2h09 dans laquelle elle évolue depuis des années.