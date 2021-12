Mireia Prat, championne d’Espagne après une belle dernière journée

Mireia Prat a été proclamé ce samedi vainqueur du Championnat d’Espagne de golf féminin dans la dixième et dernière épreuve du Circuit de golf de Santander 2021 et aussi de la course d’accès au Circuit européen féminin, qui s’est déroulée au Real Club Sevilla Golf, où la barcelonaise a réalisé une belle troisième et dernière journée, au cours de laquelle elle a présenté une carte de 69 coups, trois sous le par sur le terrain .

Deux birdies pour le joueur barcelonais sur les trous 16 et 17 et un double bogey de Laura Gomez dans le 17, ils ont changé le cours de la compétition, à laquelle la malagueña a fait face après la deuxième journée en tant que leader avec cinq coups d’avantage sur ses rivales.

De cette façon, Mireia Prat prend le relais du majorquin Luna Sobrón, le dernier vainqueur de ce championnat, a rapporté l’organisation dans un communiqué.

– Résultat final après le troisième et dernier jour :

1. Mireia Prat 213 (73 + 71 + 69)

2. Ana Peláez 214 (74 + 70 + 70)

3. Laura Gómez 215 (71 + 68 + 76)

4. Noemí Jiménez 218 (76 + 73 + 69)

4. Ana Pina 218 (74 + 73 + 71)

4. Camilla Hedberg 218 (72 + 73 + 73)