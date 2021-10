Mireia Prat se battra pour sa victoire la plus spéciale au RCG El Prat

21/10/2021 à 20:21 CEST

Avec une manche de 71 coups (-1) au Real Club de Golf de El Prat, la joueuse locale Mireia Prat, s’est classée deuxième à seulement deux coups de la leader, la française Charlotte Liautier.

Mireia a été très optimiste pour la dernière journée : « Aujourd’hui, la vérité est que j’ai joué de manière très ordonnée, J’ai remarqué que les greens étaient plus durs qu’hier et qu’il était difficile d’arrêter les balles, mais c’est comme ça que ce parcours est, c’est la chose la plus difficile que vous ayez. Il faut savoir très bien où lancer les balles. J’ai fait plusieurs longs putts qui m’ont donné un bon tour final », a-t-il déclaré.

« J’aime beaucoup jouer ici, dans mon domaine. Je suis très excité de jouer ici, car c’est là que je m’entraîne tous les jours et avoir ma famille qui me soutient est encore plus spécial et c’est vraiment apprécié & rdquor ;.

L’amateur Liautier, chef de file

Liautier est le seul joueur du tournoi à avoir réussi à terminer les deux tours sous la normale, 71 coups dans les deux tours, pour mener la compétition avec -2 au total, et viser ainsi sa première victoire dans un tournoi professionnel. De derrière ils se cachent l’anglaise Rachael Goodall, la finlandaise Emilia Tukiainen et l’amatrice allemande Helen Briem.

A noter, le grand rôle du joueur allemand, qui a joué en septembre dernier le Coupe Solheim Junior PING, dans lequel il était, avec le reste de l’équipe européenne, le vainqueur de cette prestigieuse compétition.

Côté espagnol, en plus de Mireia, dix joueurs disputeront le match final : Marta Martín, Elia Folch, Anna Cañadó, Teresa Díez Moliner, Patricia Sanz Barrio, María Herráez, Marta Pérez, Carolina González, Marta Trillo et Piti Martínez Bernal.

Cartes LET, à gagner

Rappelez-vous que cette semaine, les six cartes de la saison 2021 sont en jeu dans le Tour Européen Dames, Le circuit met donc un terme à son année au Real Club de Golf El Prat.

Ce vendredi le troisième et dernier jour se jouera à partir de 9h00 du 1er tee au Real Club de Golf de El Prat (Barcelone).