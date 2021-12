Míriam Gutiérrez a perdu aux points contre Amanda Serrano dans un autre combat courageux

Emilio Marquiegui-Marca

Le madrilène Míriam « La Reine » Gutiérrez (14-2, 5 KO) affrontait le légendaire portoricain ce matin à l’Amalie Arena de Tampa (Floride) Amanda « Real Deal » Serrano (42-1-1, 30 KO), champion du monde à sept poids, perdant aux points mais faisant un combat très courageux et courageux.

Le gaucher américain était supérieur en agressivité et en précision de leurs impacts, mais les Espagnols tiennent en position et tentent de rendre coup pour coup toutes les attaques de Serrano.

La championne du monde poids plume, qui n’a pas mis ses titres en jeu et se battait en poids léger, est sortie au premier tour pour mettre fin au concours lancer une attaque impétueuse, mais la reine a enduré les cordes et a clairement indiqué qu’elle avait la capacité de résister aux attaques du favori.

Serrano a décidé de se détendre et de chercher sa victoire dans des attaques plus coordonnées et là, Gutiérrez a eu son meilleurs moments de ces premiers tours dans lequel il est arrivé avec quelques actions réussies.

Dès le septième tour est venue une autre vague d’attaques de la Portoricaine, généralement définitive contre ses rivales, mais qui n’a pas eu le même effet sur les Espagnoles, très solide et résistant, et que malgré le saignement de nez il a tenu tête à l’Américain.

Le champion a alterné la boxe au loin avec le attaques massives sur le corps et le visage, mais l’Espagnole est restée ferme dans son intention d’écouter les cartes des juges, comme c’était le cas.

Décision unanime pour le septuple championAprès les dix tours joués, avec des scores de 100-90, 99-91 et 99-90, bien que peut-être deux ou trois tours à égalité, Míriam Gutiérrez pouvait marquer. La victoire était juste pour Serrano, bien que beaucoup moins facile qu’il ne le pensait sûrement.

Míriam Gutiérrez a deux défaites à son palmarès, toutes deux face aux deux grandes du moment, Amanda Serrano et Katie Taylor. Peut-être les Espagnols mériteraient de disputer un titre mondial Contre un boxeur plus réalisable, probablement en super poids léger, avec l’Irlandaise Katie Taylor remportant les titres des poids légers.

Le conseiller municipal de Torrejón de Ardoz Elle est la seule combattante à avoir combattu avec les deux stars, Taylor et Serrano, qui s’affronteront bientôt à New York dans un soi-disant match du siècle.