Miriam Gutiérrez boxera contre Amanda Serrano à Tampa

Miriam Gutiérrez (14-1, 5 KO) est revenue sur le ring ce samedi. Cela faisait plus d’un an qu’il n’était pas monté sur scène. La dernière fois qu’il était tombé aux mains de Katie Taylor. Maintenant, avec 38 ans, il a envisagé son avenir dans le précédent… même s’il avait une surprise en réserve. Tout s’est bien passé à Torrejón. Il a gagné devant son public, il a pris un bain de masse et ce lundi son prochain défi pourrait être annoncé. Il boxera le 18 décembre et pour la première fois il traversera l’Atlantique pour le faire.

A Tampa (Floride) une autre légende de la boxe féminine l’attend, Amanda Serrano (41-1-1, 30 KO). La championne portoricaine de 33 ans dans sept divisions différentes attend un match contre Katie Taylor. La pandémie l’a empêché en 2020 et maintenant il cherche à se battre contre de grands rivaux en attendant. En août dernier il exposait les Coupes du monde WBC et WBO de la plume devant Yamileth Mercado et maintenant elle montera à la lumière pour affronter les Espagnols, un nouveau geste envers Taylor.

Puisque l’Irlandaise a les quatre ceintures de 135 livres, il n’y aura pas de coupe du monde en lice (Ils joueront 10 rounds), mais le combat est une belle opportunité pour Miriam, qui pourrait rêver d’une revanche contre Taylor si elle gagne. Le combat sera la co-star d’une carte très médiatique, et ce soir-là l’influenceur Jake Paul affrontera Tommy Fury, frère du champion du monde des poids lourds Tyson Fury. Serrano ouvre ainsi son contrat avec Most Valuable Promotions, le promoteur de Paul.