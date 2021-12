Míriam Gutiérrez, ci-dessous dans les paris : « Je me suis préparée à me battre contre les meilleurs »

Míriam Gutiérrez de Madrid affrontera demain la grande championne Amanda Serrano.

Dans les différentes conférences de presse, les boxeurs sont donnés leur point de vue sur le combat. Hier nous avons écouté Amanda Serrano et aujourd’hui les Espagnoles :

« C’est une belle expérience. Avoir cette expérience contre une championne du monde en sept divisions comme Amanda Serrano est tout simplement incroyable. Je suis ici pour combattre les meilleurs. J’ai combattu Katie Taylor dans différentes circonstances. La préparation était différente pendant la pandémie car tout était fermé. C’était plus difficile. Maintenant, je suis juste là pour profiter de toute l’expérience, avec les fans, l’atmosphère.

Chaque boxeur est différent. Je suis une voie, Amanda Serrano est une autre voie. Katie Taylor est différente des deux. Je me suis préparé à me battre contre les meilleurs.

Amanda sera un excellent test pour moi. Je veux les plus grands défis et je suis prêt à tout.

Le boxeur espagnol est loin derrière dans les paris :

La victoire de montagnard est rémunéré à 1,03 € par euro misé, tandis que celui de Gutiérrez à 13,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. La chance!

Le combat et le gala peuvent être vus en Espagne à travers la FITE. La plateforme diffusera gratuitement dans les jours précédant la conférence de presse (jeudi à 19h00 en Espagne), les pesées (vendredi à 22h00) et les préliminaires de la soirée (samedi au dimanche, 02h00) . La partie principale du gala débutera à 15h00 du samedi 18 au dimanche 19, toujours dans notre pays, et peut être achetée au prix d’environ 17,50 euros au taux de change en cliquant ici