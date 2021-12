Míriam Gutiérrez fait face à un autre défi passionnant ce samedi, Amanda Serrano

Dario Pérez

Le petit matin de ce samedi 18 au dimanche 19 en Espagne, la nuit aux États-Unis (la soirée se déroule à Tampa, Floride) verra le dernier grand combat d’un espagnol, espagnol en l’occurrence, pour clore un 2021 plein de grands événements dans notre boxe.

Myriam Gutiérrez (14-1, 5 KO) affronte le légendaire portoricain Amanda Serrano (41-1-1, 30 KO), l’un des boxeurs les plus titrés de l’histoire et détenteur du record dans le plus grand nombre de catégories, étant champion du monde, pas moins de sept poids. Actuellement, la gaucher d’Amérique centrale détient plusieurs titres dans la catégorie poids plume, mais passe au poids léger pour se battre avec La Reina sans problème, comme elle pourrait continuer à le faire, en préparation du combat qu’elle a l’intention pour la première moitié de 2022 , pour tous les titres de la scission contre Katie Taylor.

Justement, l’Irlandaise était la seule à pouvoir battre Gutiérrez, il y a treize mois, et celle de Torrejón de Ardoz est revenue sur le ring en novembre dans un simple match de tir. Notre compatriote a 38 ans, mais l’illusion de ceux qui commencent et tout le courage et l’envie du monde pour qu’une fois encore, un Espagnol surprenne le monde dans l’année qui se termine. La différence de hauteur devrait être un point de départ pour empêcher Serrano de déployer tout son arsenal et dérouter celui qui est, qu’on le veuille ou non, le grand favori du combat.

Dans le combat principal, du moins médiatique, du soir, Tyron Woodley (0-1) sera à nouveau le rival de Jacques Paul (4-0, 3 KO). Les deux se sont déjà rencontrés en août dernier, avec la victoire du célèbre blond par décision partagée, et ils se retrouveront dans quelques jours après la blessure annoncée par Tommy Fury, l’adversaire de Paul initialement prévu.

Aussi, nous verrons une guerre intéressante entre Liam Paro (21-0, 13 KO), gaucher australien faisant ses débuts américains, et aussi portoricain Yomar Alamo (20-0-1, 12 KO), duel super léger de 10 rounds au pronostic incertain.

De même, des noms attrayants tels que J’Léon Amour (24-3-1, 13 KO), jadis une grande promesse mondiale de la classe moyenne qui, deux ans et demi après son dernier combat, revient sur la croisière ou les débuts de l’ancien basketteur Deron William, star de la NBA de la dernière décennie qui met une autre note exotique sur le gala en essayant la boxe avec Frank Gore, une autre recrue qui vient, dans son cas, du football américain.

Le gala peut être vu en Espagne via FITE. La plateforme diffusera gratuitement dans les jours précédant la conférence de presse (jeudi à 19h00 en Espagne), les pesées (vendredi à 22h00) et les préliminaires de la soirée (samedi au dimanche, 02h00) . La partie principale du gala débutera à 15h00 du samedi 18 au dimanche 19, toujours dans notre pays, et peut être achetée au prix d’environ 17,50 euros au taux de change en cliquant ici