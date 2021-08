Mirin Fader : “Il n’y a pas de pose dans Giannis Antetokounmpo”

Le timing, bien sûr, a été parfait. Mirin Fader, une des grandes firmes de la presse sportive américaine, a publié son livre sur Giannis Antetokounmpo (Giannis, The Improbable Rise Of An NBA MVP) précisément quand le Grec a fait le dernier saut dans le ciel lors des éliminatoires de 2021, dans lequel il a mené les Bucks à leur premier titre en un demi-siècle. Il l’a fait, en plus, avec une performance prodigieuse dans une finale à laquelle il est arrivé avec un genou écrasé et dans laquelle il a fini par pulvériser les Phoenix Suns avec un affichage inoubliable. Joueur total.

La biographie, qui pour l’instant n’a pas d’édition en espagnol, vous ditUne histoire qui fuit les platitudes de la plupart des stars de la NBA. Essentiellement parce qu’il a déménagé à Athènes, du côté le plus dur de la vie pour les immigrants d’origine africaine. Un lieu et une époque qui ne semblent pas destinés à forger les MVP de la meilleure ligue de basket-ball du monde, celle qui orbite si loin de l’endroit où Giannis a grandi de maison en maison, aidant ses parents à aller de l’avant et tissant un lien qui est fondamentalement impossible de rompre avec ses frères. Il est les Giannis qui ont passé des années sans avoir la nationalité grecque et qu’il était sur le point de jouer à Saragosse, s’il n’avait pas pris un raccourci vers la NBA.

Il y a beaucoup de ces expériences dans un joueur humble, proche, familier, avec qui il est presque impossible de ne pas sympathiser. Et qu’il a mélangé les MVP de la phase régulière avec des critiques abrasives lors des dures défaites des Bucks lors des séries éliminatoires de 2019 et 2020. Pour souligner que son chemin est différent de presque tout le monde, avant la saison dernière, il a tourné le dos aux grands marchés, malgré les des sirènes tonitruantes appellent de Miami, la maison du Heat de Pat Riley, et prolongent son contrat avec les Bucks. Il a obtenu 228 millions de dollars, alors le plus gros total jamais enregistré sur un contrat NBA.. Et il a stabilisé un projet qui des mois plus tard est devenu champion.

A seulement 26 ans, Il a le meilleur CV qu’un joueur européen ait amassé en NBA, sûrement déjà au-dessus de Dirk Nowitzki lui-même. Et aucune voix ne semble actuellement meilleure que celle de Mirin Fader pour expliquer ce qui se cache au-delà du joueur hyper-physique, l’athlète presque divin. Élevée comme une joueuse têtue qui a absorbé les coups et le mépris des garçons pour être sur le terrain de basket, elle est devenue l’une des firmes qui explique le mieux le jeu et, surtout, ce qui se cache au-delà et ses protagonistes. Il a écrit pour ESPN, SB Nation, Slam, Sports Illustrated et Bleacher Report et maintenant il le fait pour The Ringer. C’est la conversation qu’il a eue avec AS sur ce phénomène appelé Giannis Antetokounmpo et sur un excellent livre qui, parfois la chance sourit à ceux qui le méritent, n’a pas pu voir le jour à un meilleur moment.

C’est aujourd’hui le jour! 💜Mon premier livre, Giannis : L’Improbable Rise d’un MVP NBA, est maintenant disponible partout où les livres sont vendus ! Merci aux merveilleuses personnes @HachetteBooks. Donc au-delà de la gratitude. A rapporté et écrit ce livre en un an, à travers la pandémie, 221 interviews 🙏🏼 pic.twitter.com/n9YcV3XYfI – Mirin Fader (@MirinFader) 10 août 2021

Ce livre s’appuie sur un article qu’il a écrit pour Bleacher Report. Qu’avez-vous vu chez Giannis qui vous a encouragé à approfondir sa silhouette comme il a fini par le faire ?

C’est une personne très réfléchie. J’aime son esprit, son charisme et une partie de lui que j’ai vue lorsque j’ai passé du temps avec lui et ses frères chez lui. La façon dont il prenait soin de tout le monde. Il m’a donné l’impression que c’était quelqu’un dont on parle toujours pour ses facultés physiques, ses capacités athlétiques, tout ce qui l’a fait connaître sous le nom de The Greek Freak. Je me demandais pourquoi les gens ne parlaient pas davantage de leur côté intellectuel. Je voulais approfondir sa dureté d’esprit, son intelligence, la compassion qu’il montre pour les autres et comment tout cela a façonné sa vie.

Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise sur lui en préparant cette biographie ?

J’ai appris à quel point il est difficile de grandir en tant que personne noire sans papiers dans un pays majoritairement blanc comme la Grèce. Les gens ne savent pas grand-chose de cette partie de son histoire. Le racisme auquel il a été confronté, comment il n’a pas réussi à avoir la nationalité officielle jusqu’à présent avant d’être repêché pour la NBA … c’est une partie de qui il est qui est souvent laissée de côté, en partie parce que Giannis aime tellement son pays et essaie ne pas parler de lui de manière très négative.

A 26 ans, Giannis se débrouille avec une énorme maturité sur et en dehors de la piste. Je suppose que cela a beaucoup à voir avec la façon dont sa vie a été, mais aussi avec les énormes critiques qu’il a reçues après le dérapage des Bucks lors des séries éliminatoires 2019 et 2020 …

Je pense que c’est avant tout quelque chose d’inné. Qui est-il en tant que personne. Et ce que tu dis, cette enfance difficile. Il a dû grandir très vite. Dans le livre, je raconte des moments où sa famille a dû quitter sa maison et il a pris sur lui de réconforter ses frères et sœurs et de leur dire que tout irait bien. Il devait avoir de la force pour eux. Cela lui a donné un sens du leadership, de l’empathie, de la maturité émotionnelle. Rien ne le rend très euphorique ou très déprimé à propos des choses difficiles qu’il a déjà vécues, qui sont ce qui l’ont rendu si fort et si empathique avec les autres. Les défaites en séries éliminatoires des années avant ce dernier ont également aidé, ces déceptions l’ont marqué l’ont motivé à travailler plus dur, à être meilleur, à inspirer et à élever ses coéquipiers et, enfin, à réaliser ce qu’il a accompli maintenant.

Giannis est avant tout une superstar différente. Un qui, à bien des égards, ne semble même pas trop bien correspondre aux meilleurs joueurs américains.

Oui, je pense que c’est vrai, qu’il a une histoire différente et cela l’éloigne des stars américaines. Il a grandi dans un pays où il n’avait pas de nationalité même s’il y est né, y a vécu, y est allé à l’école et à l’église, parlait parfaitement la langue… Beaucoup de joueurs américains viennent d’origines très modestes et de foyers pauvres, mais ils sont Citoyens américains. Aux États-Unis, ils peuvent voyager, louer des appartements… Giannis et sa famille ne pouvaient pas faire ces choses. De plus, ayant grandi en Grèce, il a un autre point de vue sur le basket-ball. Il n’a pas été forgé dans le système américain AAU (circuits de tournois amateurs), comme la plupart des joueurs qui excellent avant d’atteindre la NBA. Là, les meilleurs sont distingués comme des types à succès dès leur plus jeune âge ; Giannis n’a jamais eu la bannière de la “prochaine grande superstar”.

Et tu penses que tu aurais pu être un peu moins respecté ou moins valorisé pour tout ça ?

Je ne pense pas que le mot soit valorisé, mais je pense que les gens ne le connaissent pas bien, ils ne savent pas quelles ont été ses expériences de vie. J’espère que mon livre pourra vous y aider. Je pense qu’il a une histoire fascinante, à laquelle de nombreux enfants peuvent s’identifier, en particulier ceux de race noire qui grandissent dans les pays européens.

Avez-vous été surpris qu’il décide de rester avec les Bucks ou était-il clair qu’il ne quitterait pas Milwaukee ?

La vérité, et pour être tout à fait honnête, c’est que je ne savais pas ce qui allait se passer. Il croyait qu’il était aussi susceptible de rester que de partir. J’ai entendu parler de tout et je n’étais pas clair à ce sujet jusqu’à ce qu’il soit annoncé. Mais il est parfaitement logique qu’il reste à Milwaukee. Il adore être là, et c’est la raison principale pour laquelle il est resté, mais c’est aussi parce qu’il ressent l’affection des gens et je pense qu’il voulait montrer sa gratitude à un endroit où ils lui avaient été si fidèles. Giannis, sa mère et son frère Alex y ont créé un foyer, une vie, alors quand il a annoncé qu’il restait, j’ai réalisé à quel point il avait le plus de sens car je sais à quel point il aime Milwaukee.

Ce que nous avons vu lors des éliminatoires et des finales 2021 contre les Suns, c’est, en tant que joueur et en tant que personne, tout ce que nous pouvons demander à une grande star. Et je pense que je n’exagère pas…

Et tellement oui. Non seulement il a dû surmonter d’énormes douleurs physiques et surmonter sa blessure au genou, mais il s’est avéré être à un niveau spécial en tant que compétiteur, partenaire et force dominante. Giannis croyait en chacun de ses coéquipiers, et ils se sont tous avancés.

Il a énormément grandi depuis cette défaite en séries éliminatoires de 2019 contre les Raptors de Toronto.

Je pense que le plus important est qu’il ne soit jamais satisfait de son niveau et qu’il n’ait pas peur de l’échec, de l’échec. Il n’y a rien d’arrogant chez lui. Et pour autant, il est capable d’analyser honnêtement ses points faibles et de faire le travail nécessaire pour les transformer en points forts. Je pense que si c’était plus complaisant, de ces gens qui se sentent satisfaits du succès qu’ils obtiennent, ils n’auraient pas pu opérer comme ils l’ont fait, ils n’auraient pas analysé les choses de cette façon.

Il avait signé pour Saragosse mais nous sommes restés sans le voir pendant au moins un an en Espagne car il a décidé de faire le grand saut en NBA. Pensez-vous que cela vous a aidé à mûrir plus rapidement en tant que joueur ?

Je pense qu’il serait devenu un grand joueur s’il avait joué là où il aurait joué. J’ai parlé avec Willy Villar, le manager qui l’a engagé à Saragosse, et je pense qu’il aurait été une merveilleuse influence sur Giannis s’il avait fini par jouer là-bas. Cela l’aurait beaucoup aidé dans sa croissance. Cependant, étant choisi par les Bucks, il a dû mûrir très rapidement. C’était une équipe dans un très mauvais moment, qui n’a remporté que 15 matchs lors de la saison 2013-14 et qui pouvait se permettre de mettre Giannis comme titulaire très tôt, lui donner de nombreuses minutes car rien d’important ne se jouait. Il a appris, il a acquis de l’expérience, il a pu faire des erreurs en temps réel, sans faire face à de grandes conséquences… beaucoup de rookies n’ont pas cette possibilité. Cela l’a aidé en tant que joueur, cela l’a aidé à se faire davantage confiance.

Vous avez beaucoup traité avec lui personnellement. Qu’est-ce que vous aimez le plus, que gardez-vous de Giannis ?

Ce qu’elle aime le plus chez lui, c’est qu’il n’est pas vaniteux, qu’il n’a pas besoin de prouver quoi que ce soit, de faire de tout quelque chose qui tourne autour de lui. Il est la personne la plus authentique que vous puissiez avoir en face. En NBA, il est courant que les stars prennent la pose, essaient d’être le centre d’attention. J’aime Giannis parce qu’il est content de lui sans rien de tout cela, sans être le protagoniste de tout. C’est plus facile de sympathiser avec quelqu’un comme ça, de remonter le moral de quelqu’un comme ça.

A propos de quels autres joueurs aimeriez-vous écrire un livre comme celui-ci que vous avez dédié à Giannis Antetokounmpo ?

Je suis très intéressé par Luka Doncic et Nikola Jokic. J’aime beaucoup écrire sur les joueurs non américains. J’ai voyagé en Lituanie et en Australie pour faire un reportage sur LaMelo Ball lorsqu’il est allé jouer en dehors des États-Unis, et ce sont des expériences qui m’ont beaucoup aidé à grandir en tant que personne et en tant que journaliste.