Mirna Almada parle de Norma Palafox

La semaine dernière, lors d’un événement surprise pour de nombreux fans de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Mirna Almada a dû dire “au revoir” à l’émission Telemundo, après s’être blessée au genou, lors d’un duel contre Wilmarie Colón.

Et après son départ de la compétition télévisée, l’ancienne membre de l’équipe Bleue a été interrogée par l’un de ses fans dans un “live” sur l’un des rivaux les plus puissants qu’elle ait eu dans EXATLON, et elle n’a eu aucun mal à révéler ce que ressentait votre concurrente.

Mirna a été interrogée sur Norma Palafox, de l’équipe Famosos, et elle a révélé sans aucun problème qui est vraiment le footballeur qui joue dans l’émission Telemundo pour les Reds.

L’ancienne candidate d’EXATLON a fait tout son possible pour féliciter sa rivale, que de nombreux téléspectateurs adorent, non seulement pour sa force et son courage sur le terrain, mais pour sa simplicité et ses compétences relationnelles.

« Wow, Norma Palafox est très, très jolie. C’est tellement drôle, tellement spirituel. C’est super cool. Elle a toujours quelque chose de bien à dire, et malgré le fait que nous étions adversaires, que nous étions dans des équipes différentes, je pense que j’avais une très bonne relation avec elle », a déclaré la jeune aide-soignante, qui vit au Texas.

Mirna a insisté sur le fait que Norma Palafox est un grand être humain et a souligné que dans le domaine sportif, elle sait très bien gérer la rivalité, avec un grand professionnalisme.

« Nous avons toujours eu une très belle rivalité, une très bonne compétition. Nous avons toujours eu une bonne relation entre elle et moi, et je n’ai rien de négatif à dire”, a ajouté Mirna.

La jeune femme a également profité de son entretien avec ses fans, en attendant chez elle de recevoir le diagnostic définitif sur les dommages à son genou causés par la blessure de la semaine dernière, pour remercier les followers qui lui ont exprimé leur amour et leur soutien.

«Je n’ai pas de mots pour vous remercier pour toutes les belles choses que vous me dites, toutes les acclamations que vous me lancez, et mon cœur était rempli de savoir qu’il y avait de si belles personnes qui voulaient savoir que j’allais bien. Et merci de me garder dans vos prières, de vous être inquiété pour moi », a déclaré la jeune femme, tout en évoquant le problème physique dont elle souffrait.

« Dieu merci, cela n’est pas arrivé aux adultes, c’était simplement une déchirure, une déchirure des ligaments et du ménisque. Plus tard, une fois que j’aurai un diagnostic certain avec lequel je pourrai vous parler, je vous le ferai savoir. Mais maintenant pour le moment, c’est la seule chose que je peux vous fournir, car c’est la seule chose que je sais. Plus tard, j’aurai mon rendez-vous pour me faire opérer, je vous informerai et je vous le ferai savoir », a commenté Mirna.

