Mirna Almada va-t-elle revenir à EXATLON après une blessure ?

Mercredi, les adeptes d’EXATLON États-Unis ont vu avec une grande surprise comment une autre blessure s’est ajoutée à la liste déjà longue des blessures qui ont été présentes cette année dans l’émission de téléréalité Telemundo, et qui ont terni la cinquième saison de “la compétition la plus féroce en le monde. planète”.

Cette fois, le coup a été porté aux Bleus, après que Wilmarie Colón ait affronté son amie et partenaire Mirna Almada pour l’élimination, et que la Mexicaine ait subi une blessure au milieu du duel, ce qui l’a exclue du programme.

Le problème physique de Mirna était tel que les médecins d’EXATLON ont déterminé que la jeune femme de 25 ans ne pouvait pas continuer dans l’émission, laissant la permanence à Wilmarie et très attristée par celle née à Sonora, qui a parlé avec ses fans, à travers un ” live” où il aborde le problème de sa blessure et avoue son envie de reprendre la compétition.

« Sortir comme ça vous laisse cette épine, avec l’incertitude de savoir ce qui se serait passé, si j’avais pu être éliminé ou qu’ils m’auraient simplement éliminé. Cette incertitude reste dans votre tête, et en fait si je suis très curieux d’aller pour ce match revanche “, a révélé Mirna, tout en anticipant qu’avant de penser à un retour à une future saison d’EXATLON, elle devra subir une intervention chirurgicale, en raison de la blessure il a souffert dans le duel.

“Tout d’abord je veux être bien et bien supporter l’opération que je dois subir, être fort physiquement et arriver avec tout. Mais je vous promets que je vais me préparer pour ce match revanche », a ajouté la Mexicaine, notant que son départ de cette manière était très choquant pour elle émotionnellement.

« Nous tous qui étions dans la compétition voulions continuer, mais comme je dis toujours : ‘quand ça touche ça touche’ et ce n’était pas mon moment. Je sais que plus tard je me vengerai. Je vais avoir ma chance… enfin, j’espère, avoir l’opportunité d’arriver et d’avoir ma revanche, et je vais travailler dur pour que cela se produise », a mentionné la star de l’équipe en lice, insistant sur son envie de pouvoir revenir prochainement sur EXATLON. .

Et en parlant spécifiquement de son état actuel, la jeune femme a déclaré qu’elle prenait les choses calmement jusqu’à ce qu’il soit temps d’entrer dans la salle d’opération.

«Je vais mieux maintenant, je suis calme, je suis calme et je suis très déterminé à devoir être fort, car ce que je vais traverser va être très difficile pour moi, car je suis une personne qui a toujours été très active. J’essaie toujours d’être occupée par quelque chose (et en raison de l’opération, elle aura besoin de beaucoup de repos) », a souligné Mirna Almada. “Évidemment, je dois encore être en convalescence, en observation, pour qu’ils puissent me donner un meilleur diagnostic, et pouvoir terminer cette convalescence maintenant.”

À la fin, dans sa conversation avec ses fans, où elle a remercié l’immense soutien et les prières qu’ils ont suscitées pour qu’elle se rétablisse bientôt, Mirna a clairement indiqué qu’elle n’avait que des idées positives pour son avenir.

«Je dois récupérer et être bien mentalement plus que tout, pour faire face à cela et aller de l’avant. Et quand tout arrive, être plus fort que jamais pour continuer mon quotidien, ma vie sportive, ma vie professionnelle, et être meilleur pour la suite, quelle qu’elle soit. Je sais que ça va être de très belles choses”, a prédit l’athlète des Bleus.

