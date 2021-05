Miroslav Klose confirme qu’il quittera définitivement le Bayern Munich cet été

C’était plus une inévitabilité qu’une possibilité, mais Miroslav Klose a confirmé qu’il quitterait le Bayern Munich cet été dans une interview avec kicker. Son contrat expire à la fin de cette saison, mais il ne souhaite pas le renouveler.

Klose a récemment terminé son cours d’entraîneur DFB au début du mois avec son collègue entraîneur du Bayern Danny Schwarz, ce qui élargit les possibilités de postes de direction qu’il peut désormais occuper et occuper. Il a reçu des messages de félicitations de la part de certains membres du bureau extérieur du Bayern pour cet accomplissement; “Kalle Rummenigge m’a félicité pour mon passage de professeur de football, tout comme Hasan Salihamidzic l’a brièvement fait”, a déclaré Klose.

Avec Julian Nagelsmann venant de RB Leipzig pour succéder à Hansi Flick, il était à l’origine censé amener deux assistants avec lui, mais ce n’est plus figé. Pourtant, il n’y avait aucune garantie d’une place d’entraîneur aux côtés ou sous Nagelsmann pour Klose. Il a été rapporté qu’Oliver Kahn ne pouvait faire aucune promesse à Klose dans la mesure où une place lui était encore disponible sous Nagelsmann, mais Klose a déclaré que ce n’était pas le cas. “Promesses? Qu’est-ce que c’est censé vouloir dire! Je peux à peine imaginer qu’Olli Kahn l’a dit comme ça. J’ai joué avec lui pendant tant d’années, au FC Bayern et en équipe nationale. Je pense que s’il avait quelque chose comme ça à me dire, il en discuterait avec moi personnellement », a expliqué l’ancien attaquant.

Malgré ce qui a été dit dans et autour du club et de son front office, Klose a déclaré qu’il y avait une entente mutuellement claire sur le fait qu’il quitterait le club à la fin de la saison. «Ce qui m’arrivera et où je serai la saison prochaine dépend encore entièrement de moi. J’ai un plan très clair. Et je pense qu’Olli Kahn le sait très bien. Et il sait aussi que je ne serai pas ici la saison prochaine », a déclaré Klose.

À l’heure actuelle, les joueurs et les membres du personnel du Bayern, ainsi que tous les autres clubs de Bundesliga sont en quarantaine d’hôtel pour les dernières semaines de match de la saison, alors Klose a déclaré qu’ils ne pouvaient pas discuter concrètement de son avenir tant qu’ils ne pouvaient pas rompre. mise en quarantaine après la fin de la saison. «Je suis actuellement en quarantaine d’hôtel avec le FC Bayern et je ne peux pas encore avoir les discussions finales sur mon avenir. Mais il y a plusieurs options intéressantes et je suis sûr qu’une décision sera bientôt prise sur ce que je ferai dans la saison à venir. Et comme je l’ai dit: je décide, personne d’autre!

Indépendamment de ce que l’avenir de Klose réserve, le Bayern perd toujours un entraîneur de haut calibre à Klose. Il a joué un rôle essentiel pour les U-17 du Bayern et comme l’un des assistants de Flick cette saison. Il était également un agent de liaison important entre le manager et le joueur pour l’attaquant Robert Lewandowski. Klose, en tant qu’attaquant pendant ses jours de jeu, passait beaucoup de temps en tête-à-tête avec l’as polonais pour l’aider à travailler sur l’instinct, les techniques de finition et le positionnement, entre autres.