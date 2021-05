Miroslav Klose du Bayern Munich termine le cours d’entraîneur de la DFB

Les entraîneurs du Bayern Munich, Miroslave Klose et Danny Schwarz, figuraient parmi les 25 candidats qui ont réussi le 67e cours d’entraîneur de la DFB.

Les nouveaux détenteurs de licence présentent une liste assez distinguée de participants par kicker:

Le directeur du cours Daniel Niedzkowski et le directeur de la DFB Academy, Tobias Haupt, ont pu remettre le certificat convoité aux 25 diplômés. Le peloton est dirigé par le champion du monde Miroslav Klose et le champion d’Europe Kim Kulig. Mais Stephan Lerch, triple double vainqueur avec les femmes du VfL Wolfsburg et futur entraîneur U-17 du TSG Hoffenheim, a maîtrisé le parcours avec succès.