Mirotic a décidé de la ‘guerre’ contre Fenerbahçe

26/10/2021 à 22:12 CEST

Quelle souffrance et quelle belle victoire remportée par le Barça face à Fenerbahçe !. Dans un jeu qui était une vraie « guerre », Le Barça a survécu à un grand match de Jan Vesely (24 points) et est resté en vie grâce à Davies (16) et Higgins (18), de sorte qu’il était Mirotic, dans son match le plus gris, celui qui a décidé (74-76) et repart avec une belle victoire et un leadership intact (6-0).

MARAIS

FCB

Fenerbahçe, 74

(20 + 9 + 19 + 26): Henry (3), Pierre (7), Booker (8), Guduric (17), Vesely, (24) – cinq de départ- Virsen (-), Hazer (5), Shayok (2), De Colo (4), Polonara (4), Duverioglu (0).

Barça, 76

(15 + 20 + 14 + 27): Calathes (11), Higgins (18), Kuric (5), Mirotic (8), Sanli (-) – cinq de départ- Davies (16), Smits (8), Hayes ( 6), Laprovittola (4), Martínez (-), Jokubaitis (-).

Arbitres :

Lottermoser (ITA), Hordov (CRO), Pettek (ESLO). Henry éliminé pour fautes personnelles.

Incidents :

Sixième match de l’Euroligue, disputé à l’Ulker Sports Hall Arena, devant 5.132 spectateurs.

Fenebahçe est sorti comme un taureau sauvage dans la figure de Jan Vesely, qui a «cloué» le Barça les 10 premiers points et placé un inquiétant 12-2 en seulement cinq minutes. La défense des locaux frôlait la faute à chaque fois et il était difficile pour le Barça d’entrer dans un match aussi physique, ratant ses quatre premiers tirs. Sanli était un flanc défensif contre Vesely et a forcé Saras à mettre Davies.

Malgré ce début fulgurant de Fenerbahçe, le Barça n’a pas perdu la face face à son rival. Mirotic n’était pas à l’aise et Higgins et Davies ont dû venir à la rescousse pour supporter les locaux qui n’ont atteint que cinq points de loyer à la fin du premier quart (20-15).

Bonne réaction du Barça

Excellente nouvelle pour le Barça qui avait stoppé le premier arreón des hommes de Djordjevic. Nombreux mouvements sur le banc face à un match aussi intense, et entrée en jeu de Laprovittola et Jokubaitis. Smits a également dû jouer ‘5’ contre le deuxième de Davies.

Le jeune Lituanien n’a pas senti le pouls d’un duel aussi féroce, mais Hayes et Calathes l’ont fait, qui a dû le remplacer bientôt. Booker a donné à l’équipe turque son revenu le plus élevé du quart (27-20), mais à partir de ce moment-là, c’est le Barça qui a changé la dynamique.

Deux actions consécutives des plus malins, Nick Calathes, avec un triple inclus, a mis le Barça dans le match contre un Fenerbahce avec plus de problèmes pour marquer avant la défense de zone proposée par Jasikevicius et qui a augmenté son intensité au niveau des locaux.

Le Barça, jusqu’au reste

CVague offensive de l’équipe turque dont le Barça a profité pour courir et endosser un partiel de 2-12 et fermer la salle à six points (29-35), un résultat magnifique après un quart du quart du 9-20. Bien que la «guerre» était encore ouverte pour la seconde moitié.

Fenerbahçe chargé à nouveau, bien que le premier panier de Mirotic ait donné le maximum aux Catalans (31-39). Mais les Turcs ont réagi rapidement et une course de 8-2 avec un triple de Guduric et Pierre les a mis en duel (39-41). Mirotic, quant à lui, n’a pas vu un cerceau (0 sur 6 en triple).

Fenerbahçe n’a pas baissé les bras et Vesely pilotait son équipe après avoir profité d’un intentionnel de Calathes, bien que le Barça ait survécu en fin de quart, bien que sans marge (48-49).

Mirotic décide

Le duel entrait dans les minutes décisives et la tension montait. Avec Mirotic relégué sur le banc, Calathes a commis le quatrième et est allé sur le banc et est allé Higgins celui qui a tiré l’équipe (55-61). Marko Guduric est devenu le wishbone local, avec sept points consécutifs avec deux triples et a donné l’avantage aux Turcs (62-61).

Après un intentionnel de Vesely, Davies a offert au Barça quatre points de revenu (66-70) mais Henty a répondu par un triplé. Dans une finale de crise cardiaque, Mirotic et Calathes sont revenus pour décider du match. Booker a martelé le cerceau et égalait à six secondes de la fin (74-74). Dans la dernière action, le match a été décidé. Et Mirotic a réussi à recevoir au poste bas, il s’est échappé de deux défenseurs et a réussi le panier décisif (74-76).