Mirotic éloigne le Barça du triple

14/04/2021 à 23:14 CEST

Le Barça a retrouvé une partie de la crédibilité perdue contre Madrid, et l’a fait par la défense et en frappant le triple. Les azulgranas ont prévalu confortablement Herbalife Gran Canaria (74-92) avec 16 triples de 24 tentatives, dont six de Mirotic, son record personnel dans la Ligue Endesa.

Pau Gasol a pu jouer beaucoup plus de minutes et a contribué avec six points, cinq rebonds et trois passes décisives sur les 27 que le Barça a réalisé, en près de 20 minutes de jeu.. Objectif atteint, et mettre fin aux mauvais sentiments des derniers matchs.

Le Barça s’est rendu à Las Palmas prêt à montrer un visage très différent de celui qu’il a offert contre Madrid dimanche. Et l’équipe l’a montré au premier changement. Avec Pau Gasol à nouveau à la une, le groupe est sorti intense, sans donner d’air à Gran Canaria.

Un Barça réussi

Cela s’est traduit par des avantages rapides pour le Barça (2-12) après le premier triple de Mirotic. Le Monténégrin a commencé comme un ouragan, peut-être blessé par l’image du Barça face à Madrid. Et le groupe insulaire l’a mal payé

La star du Barça a marqué trois triples presque consécutifs pour aller 16 (7-23), le plus haut du premier quart-temps. Quelques triples de plus de Hanga, ont conduit le Barça à un clair 17-31, dans un très bon premier quart-temps pour le Barça, csur 14 points de Mirotic et 10 passes décisives (quatre de Calathes).

Le Barça a gardé la tension défensive et Gran Canaria n’a presque rien, totalement menotté par la défense. Un grand Smits, avec les triples de Hanga, Kuric et Claver, Ils ont conduit au revenu maximum du Barça (22-49) dans un duel très contrôlé.

Gran Canaria tente de réagir

Gran Canaria a tenté de se débarrasser du rouleau compresseur du Barça et a réussi en imposant un peu plus de rythme et de précision dans le tir. Ceux de Porfirio Fisach ont réussi à arrêter le saignement blaugrana, et avec deux triples d’Okoye, ils ont réduit la différence à 16 au repos (37-53).

Gran Canaria est sortie en voulant mettre le Barça en difficulté. Il est venu réduire le loyer à seulement 12 points (41-53). Mais la réaction locale est restée une anecdote car elle est revenue Le Mirotic le plus efficace est apparu, avec un nouveau triple, entraînant les hommes de Jasikevicius (41-61). Bonne défense du Barça, et frappe dans le triple – le sixième de Mirotic – Calathes et Kuric, qui a permis de rouvrir un revenu confortable (56-74).

Dans le dernier, Gran Canaria a tenté à nouveau (72-85), mais n’a même pas pu effrayer le Barça, qui a vécu une fin très calme, la nuit des triples (16 sur 24).