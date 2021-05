“Mirotic est la bannière de cette équipe”

22/05/2021 à 8h00 CEST

À une semaine du Final Four de l’Euroligue, Pierre Oriola a expliqué ses sentiments au SPORT dans une saison très excitante où ses minutes sur les pistes ont été réduites depuis l’arrivée de Pau Gasol.

Le capitaine du Barça ne pense qu’à conquérir le titre continental pour la troisième fois dans l’histoire de la section la semaine prochaine à Cologne avec AX Armani Exchange Olimpia Milan comme rival en demi-finale le vendredi 28 mai.

Le grand rendez-vous de l’année arrive …

Nous sommes tous impatients et nerveux de vouloir que le Final Four arrive, de connaître le pavillon et de vivre les jours précédents avec tension et enthousiasme, conscients que c’est un défi très important que beaucoup d’entre nous n’ont jamais contesté.

Sans public, ce ne sera pas pareil …

C’est dommage que les quatre fans et nos gens ne soient pas là, car après tant d’années sans participer, nous aurions eu le maximum de soutien de nos fans.

Son titre le plus important (la Ligue) qu’il a remporté avec Valence … Il est temps que ça change, non?

Cette ligue a montré que nous étions l’équipe la plus régulière, mais ici j’ai trois Coupes du Roi, qui sont également importantes.

Comment voyez-vous le groupe?

Après la série contre le Zenit, j’ai vu un soulagement général et une tranquillité. Nous avons soulevé un gros poids de nos épaules, car la cravate n’était pas du tout facile et il y avait beaucoup de pression. Le rival nous a rendu la tâche très difficile et nous n’avons joué notre jeu qu’au dernier match, lorsque nous nous sommes libérés. Je vois l’espoir et le désir de jouer ce que nous avons gagné. Et pour gagner l’Euroligue, bien sûr.

Le Barça a sué l’encre pour éliminer le Zenit

| JAVI FERRÁNDIZ

Et l’Olimpia Milan?

Ils sont très bons en attaque et ont beaucoup de qualité avec Delaney, Panter, ‘Chacho’, Datome, Micov, Hines, Leday … C’est une super équipe avec un super entraîneur qui a remporté quatre Euroligue. Ils sont très dangereux au début de la possession, car ils essaient de marquer rapidement avec des transitions et des blocs directs. Et aussi à la fin dans le un contre un avec Delaney, Panter et le ‘Chacho’.

Il semble que l’équipe a retrouvé l’excellence défensive…

Si on fait bien avec l’aide, quand on change et que les grands peuvent défendre les petits et vice versa, si l’aide arrive, le deuxième et même le troisième … là on est très solide. Nous sommes une équipe solide sur le plan physique dans toutes les positions et cela nous permet de défendre de manière agressive.

C’est une campagne très difficile pour Mirotic. C’est mieux?

Cela n’a pas été facile pour lui pour différentes raisons, mais la série contre le Zenit a été très bonne pour lui. Ils ont rendu la tâche très difficile pour lui, il a dû beaucoup travailler et maintenant il est à nouveau le Niko que nous voulons, le décisif, celui qui fait des choses incroyables avec le ballon et finit par les obtenir. Quand nous aurons besoin de lui, il sera là et rivalisera au maximum, car il est le standard de l’équipe.

Le Barça a besoin du meilleur Mirotic à Cologne

| .

Comment assumez-vous votre nouveau rôle depuis l’arrivée de Pau Gasol?

Si je vous disais qu’il s’entend, je vous mentirais. Tout le monde veut jouer et se sentir important. Mon rôle a changé en quelques semaines et il faut l’assumer. Je suis le capitaine et je dois être un exemple. Mais je ne suis pas satisfait de deux minutes et si je peux en jouer cinq, je veux en jouer cinq. Je suis clair que je suis là où je veux être et où je mérite d’être.

Saras vous a-t-il parlé?

Non, mais la situation s’est déroulée ainsi et il n’est pas nécessaire d’en parler. Le meilleur joueur de l’histoire de l’Espagne est arrivé, une superstar qui va de mieux en mieux et qui joue à ma place. L’important est que l’équipe se porte bien et je continuerai d’aider de quelque manière que ce soit.

Oriola, sur le banc avec Pau Gasol et Abrines

| EPC

¿Comment va pauComment le vois-tu?

À chaque fois mieux, très concentré, plus solide et plus adapté au jeu ici. Nous le voyons dans les jeux, qui à chaque fois en ajoute plus et prend plus de concepts. C’est un luxe de l’avoir dans le vestiaire, pour ses conseils et parce que dans les moments bas, il est le premier à élever la voix pour ce qu’il a été et pour ce qu’il est. Et c’est très important maintenant que nous jouons les deux titres les plus importants.

Complétez la phrase, s’il vous plaît. Si le Barça remporte l’Euroligue …

… Je me baigne dans une fontaine à Barcelone avec un maillot de bain «type Borat».