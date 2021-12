Mirotic et ‘Lapro’ élèvent un Barça en proie aux victimes

16/12/2021 à 22:03 CET

Le Barça a remporté une victoire d’un immense mérite sur la piste d’un « guerrier » du Panathinaikos par 82-85 malgré les absences pour rester en tête du classement de l’Euroligue et, aussi, seul.

PANATHINAIKOS, 82

(26 + 23 + 15 + 18): Daryl Macon Jr. (4), Ioannis Papapetrou (16), Howard Sant-Roos (13), Okaro White (9), Georgios Papagiannis (11) -cinq de départ-, Nemanja Nedovic (18), Jeremy Evans (8), Kendrick Perry (3), Leonidas Kaselakis et Eleftherios Mantzoukas.

BARÇA, 85

(26 + 15 + 27 + 17) : Nico Laprovittola (18), Dante Exum (4), Nikola Mirotic (20 ans), Pierre Oriola, Sertaç Sanli (5) -cinq de départ-, Rokas Jokubaitis (9), Brandon Davies ( 12), Rolands Smits (8), Kyle Kuric (9) et Michael Caicedo.

ARBITRES

Borys Ryzhyk (Ukraine), Fernando Rocha (Portugal) et Tomislav Hordov (Croatie). Ils ont pointé une technique à l’entraîneur visiteur Sarunas Jasikevicius (21:04).

INCIDENTS

Match correspondant aux 16e de finale de l’Euroligue masculine de basket-ball joué devant 6 122 spectateurs à l’OAKA Altion (Athènes).

Et c’est que les blessés à long terme de Cory Higgins, Nick Calathes et Àlex Abrines qui les ont forcés à se renforcer avec Dante Exum ont été rejoints cette semaine par Sergi Martínez après s’être blessé au pied mardi à Belgrade et la de Nigel Hayes, confiné à Athènes après avoir été testé positif au covid.

Malgré tant de déboires, la mise en scène de l’actuel vice-champion continental était excellente. Avec trois triples d’affilée par un Laprovittola qui continue d’assumer ses responsabilités Le Barça a pris du terrain dans l’entre-deux (6-14, min. 4h15) face à un adversaire qui n’a pas su l’arrêter sur le périmètre. Et l’OAKA était stupide.

Cependant, comme Saras l’a souligné à trop d’occasions, cette équipe est spécialisée dans la relance des rivaux avec la finale de la Supercoupe contre le Real Madrid comme exemple le plus évident. Du moins, dans un premier temps, les triples de Mirotic et Kuric ont atténué cette première réaction d’un PAO à laquelle tenait le « géant » Papagiannis (16-23, min. 8h01).

Là l’intensité de Perry et Evans couplée au génie de un Nedovic réapparaissant Ils ont permis au premier quart-temps de se terminer par un nul (26-26) au début d’un « black-out » absolu pour les Catalans. A tel point que l’équipe grecque a commencé à prendre ses distances (39-33 à 5h35 de la pause).

Jokubaitis essaie d’arrêter Daryl Macon Jr.

Jasikevicius essayait tout, mais ils n’arrivaient pas à trouver un moyen de percer une sorte de zone 2-3 avec de nombreux ajustements qui se sont transformés en mur. Pour ne rien arranger, le capitaine Papapetrou a marqué cinq points d’affilée pour établir un fort +13 (48-35) cela au moins a été réduit à 49-41 dans l’entracte après un triple très éloigné de Mirotic qui a craché le fer. Pogdorica n’était pas à l’aise dans cette première mi-temps.

Le Barça a retrouvé une intensité défensive qu’il avait perdue. Après un panier de Papapetrou et un coup franc marqué par Macon Jr. pour une technique à l’entraîneur lituanien, l’inspiration de ‘Lapro’ et cinq points d’affilée de Rolands Smits ont rapproché les visiteurs (54-50) et ils ont forcé Dimitris Priftis, vice-champion du dernier championnat d’Europe avec UNICS, à arrêter le match.

Un nouveau triplé d’un Laprovittola qui comptait déjà 18 points a catapulté les Catalans en tête (54-55, min. 24:55). Exum a contribué un panier et un vol tandis que Nikola Mirotic a mené l’équipe de l’ombre (neuf points, cinq rebonds et quatre passes) avec un Rolands Smits qui apporte toujours des choses positives. Cette fois, c’était une paire de rebonds offensifs et deux triples (58-62, min. 27:31).

Là, le Barça a traversé une période d’erreurs dans le lancement qu’il a résolues en fonction de l’intensité de la lutte pour le rebond à soutenir 14 offensive à 10 minutes de la fin (64-68), dont trois de Sanli et autant de Smits. En tout cas, le jeu était bien vivant et cette intensité serait même à décupler face à un rival entraîné par OAKA.

Brandon Davies à la recherche d’un emplacement

Deux bons paniers de Brandon Davies ils ont rapproché un Barça de la victoire tout en intensité et en attitude même s’il n’a pas entièrement réussi (66-74). A tel point qu’il est resté sans marquer pendant plus de quatre minutes alors que des erreurs se produisaient également sur l’autre ring.

Enfin, le grand Kyle Kuric a donné une de ses suspensions habituelles pour briser la barre des 1000 points en Euroligue et briser cette sécheresse à trois minutes de la fin (68-76). Le reste s’est occupé de ‘Lapro’ et Mirotic dans une action retracée à celle d’il y a quelques minutes qui a placé 72-81 à une minute de la fin.

Cependant, un triple et deux lancers francs (les Blancs ont raté le deuxième après la faute d’Oriola) et une défense basée sur les bâtons du PAO face à l’indolence de l’arbitre ont donné de l’excitation au jeu (77-81) et contraint Saras à arrêter la partie. Le PAO a volé le ballon à Mirotic et Nedovic écrasé 79-81 en l’absence de 20 secondes.

Même l’ancien Unicaja a réussi un triple depuis le centre du terrain pour porter le match à une prolongation qui n’est pas entrée juste après avoir marqué un but improbable. Au final, victoire 82-85 et maintenant BAXI Manresa arrive dimanche.