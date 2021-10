Mirotic exerce son leadership en séance plénière de Barcelone

23/10/2021 à 16h55 CEST

L’attaquant du FC Barcelone Nikola Mirotic a réalisé une belle performance lors de la victoire convaincante (84-58) de l’équipe de Sarunas Jasikevicius contre le Zenit Saint-Pétersbourg avec 20 points, quatre rebonds et une passe décisive.. Il a passé un peu plus de 15 minutes sur le terrain et a fait preuve d’une grande précision au tir : 77,7% de paniers avec trois triples sur quatre tentatives.

L’Hispanique monténégrin, qui la saison dernière a connu des hauts et des bas dans ses performances et a surtout été critiqué pour ses performances lors des phases finales du championnat continental, a débuté la saison à un très bon niveau : moyenne de 17,8 points, 4,8 rebonds et 1,6 passes décisives lors de ces cinq premières journées de saison régulière.

L’ancien Milwaukee Bucks conserve un pourcentage important de paniers en Euroligue : il affiche en moyenne 68,2 % sur les tirs à deux et 56,3 % sur les tirs à 6,25 mètres.. Dans l’ACB, en revanche, Il est le meilleur buteur (20,4 points par match) et aussi le meilleur rebondeur (7,2 rebonds par match), quelque chose qui le place actuellement comme le meilleur candidat MVP de la saison.

Plein au cinq des Catalans

L’équipe de Sarunas Jasikevicius a remporté sa cinquième victoire en phase régulière de l’Euroligue, un Zenit particulièrement vulnérable et reste l’une des deux seules équipes à avoir tout gagné dans ce départ avec Olimpia Milano, qui se classe deuxième en raison de la différence de points entre les deux (+66 contre +40).

Les Catalans ont ainsi signé la 11e victoire consécutive toutes compétitions confondues et la 12e de la saison, seulement assombrie par la défaite face au Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne.: a perdu une avance de 19 points au troisième quart et a succombé à une finition serrée.