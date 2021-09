Mirotic, Higgins et Calathes, dans le top 10 des salaires en Europe

09/09/2021 à 12:16 CEST

L’attaquant du FC Barcelone Mikola Mirotic est en tête du classement des 10 joueurs les mieux payés du basket européen avec Nick Calathes (9e) et Cory Higgins (10e), selon Eurohoops. Les Hispaniques monténégrins facturent environ 4,5 millions d’euros, tandis que les Grecs et les Nord-Américains restent à 1,8 million d’euros.

Les anciens Milwakee Bucks, en fait, n’a pas encore trouvé d’accord avec la direction pour la réduction de salaire auxquels de nombreux joueurs ont été confrontés ces derniers mois. Le club a besoin de liquidités financières dérivées de l’héritage de Josep Maria Bartomeu et des conséquences de Covid-19 et l’attaquant est l’un des gros salaires de l’équipe.

Nick Calathes et Cory Higgins clôturent une liste dans laquelle Shane Larkin et Vasilije Micic se démarquent, deuxième et troisième avec respectivement 3,7 et 3 millions d’euros. Également Edy Tabares, le seul joueur du Real Madrid, qui est en sixième position avec un salaire de 2 millions d’euros.

Barcelone, Efes et CSKA, les principales équipes

Trois des meilleures équipes de l’Euroligue la saison dernière comptent au total sept des dix joueurs les mieux payés du basket-ball européen. L’équipe turque a ses deux étoiles sur le podium, tandis que la Russe fait de même avec les quatrième et septième places du classement qui régit Barcelone : ses trois étoiles sont aux numéros 1, 9 et 10..

Le top 10 est configuré comme suit : Nikola Mirotic (Barcelone | 4,5M€), Shane Larkin (Anadolu Efes | 3,7M€), Vasilije Micic (Anadolu Efes | 3M€), Nikola Milutinov (CSKA Moscou | 2,5M€), Jan Vesely (Fenerbahçe | 2,3M€ ), Edy Tavares (Real Madrid | 2M€), Toko Shengelia (CSKA Moscou | 1,8M€), Kostas Sloukas (Olympiacos | 1,8M€), Nick Calathes (Barcelone | 1,8M€)) et Cory Higgins (Barcelone |€ 1,8 millions).