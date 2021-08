Mirotic : « Je retrouve ma joie »

30/08/2021

Le FC Barcelone continue d’avancer dans son séjour à Encamp, où il disputera ce lundi contre le Français de Limoges le deuxième et dernier match amical de la pré-saison avant d’affronter l’assaut de la Ligue catalane et de la Supercoupe d’Espagne.

SPORT a voyagé sur les terres andorranes et a eu une conversation intéressante avec Nikola Mirotic, la grande icône de l’équipe du Barça qui a dû serrer les coudes la saison dernière pour aider l’équipe au maximum malgré un grave problème personnel.

L’espagnol-monténégrin est heureux et libéré, ne recule devant aucun problème et fait pleinement confiance à l’amélioration d’un excellent parcours passé dans lequel le Barça a disputé la finale de l’Euroligue et a réalisé un « double » avec la Ligue Endesa et la Copa del Rey.

Comment se passe votre troisième pré-saison avec le Barça ?

Eh bien, très bien. Chaque année est différente et maintenant, eh bien, je reviens après un été avec ma famille. J’apprécie et j’attends l’avenir avec impatience et je veux avoir une meilleure saison que la dernière. Je suis toujours ambitieux. Je veux toujours plus, je sais que je peux faire plus et je sais que je peux faire mieux. Et bien sûr, heureux d’être à nouveau avec mes coéquipiers, de rencontrer les nouvelles pièces et d’être clair que la compétition arrive et que le premier titre arrive ce week-end.

La saison dernière a été très difficile pour toi, mais finalement je vois qu’il commence à retrouver de la joie…

Je pense que oui, je le récupère. C’est pourquoi je vous dis que l’été a été très important pour moi. Il avait besoin de mettre sa tête là où elle devait être. Je suis très heureux avec mes collègues dans un environnement aussi bon que celui que nous avons, mais les choses à la maison doivent aussi être bonnes. La saison dernière a été très bonne, nous avons remporté deux titres et nous avons très bien fait les choses, mais il y a encore matière à amélioration. Personnellement, j’étais solide et j’ai fait un match incroyable en finale contre Madrid, mais en général j’ai pu mieux faire les choses. C’est ce que tu dis, il me manquait un peu de joie, d’être moi-même.

Il a mieux défendu et rebondi que jamais, mais en attaque les choses qu’il a toujours faites même “l’excès” lui ont coûté cher…

Je suis d’accord avec toi. C’est ça. De décembre jusqu’à la fin de la saison, j’ai fait d’autres choses mieux que d’habitude, comme la défense, les rebonds, jouer plus pour l’équipe, aider… Plus tard en attaque, peut-être que je n’avais pas l’air si frais. Ou plutôt, que les choses me paraissent naturelles et ça me manquait un peu.

Contre Andorre tu as vu l’habituel Niko dans quel peu il a joué …

Certains savent que sur le plan personnel, j’ai eu une grosse bosse la saison dernière et il m’a été difficile de récupérer. C’est toujours difficile pour moi, mais la vie continue et je dis toujours qu’à Barcelone je suis très heureux, c’est ma maison et ici mes coéquipiers, le club et les fans m’ont toujours très bien soutenu. Je veux rendre cet amour et cette année, nous devons tout faire.

« Niko » est venu au Barça pour remporter des titres et la saison dernière, deux « sont tombés »…

J’ai dit dans ma première interview ici que je suis venu ici pour marquer une époque et je l’ai dit parce que j’y ai vraiment pensé et j’y pense encore. Peut-être que les gens croyaient que la première année allait tout gagner et ce n’est pas comme ça. C’est un processus. Nous en avons déjà deux et je ne me souviens pas de la dernière fois que le Barça a remporté la Coupe et la Ligue. Maintenant, nous devrons aspirer à plus. Nous savons que nous pouvons mieux jouer en équipe. Nous avons conservé le bloc et des renforts ont été réalisés. En général, l’équipe va être meilleure, c’est ce que nous espérons.

Parmi ceux qui sont partis se trouvent deux acteurs majeurs comme Hanga et Claver. Est d’accord?

Je ne peux que dire des choses positives à leur sujet. Ils ont été d’excellents coéquipiers, professionnels et exemplaires à l’intérieur et à l’extérieur du vestiaire. Comme Artem Pustovyi, qui a été un oncle spectaculaire et très aimé du groupe. Ils n’étaient pas des joueurs de statistiques, mais ils ont apporté beaucoup à l’équipe grâce à leurs rebonds, leurs interceptions et leur énergie. Ils nous ont donné beaucoup pour remporter ces deux titres. Évidemment, je vous souhaite bonne chance à tous les trois pour l’avenir. Un peu moins d’Adam, honnêtement (rires). Eh bien, sérieusement, nous sommes devenus de très bons amis, c’est un gars super, nous avons parlé il y a quelques jours et il est heureux.

Vous devez dédramatiser un peu ces choses, non? Vous venez de Madrid, maintenant ‘Lapro’ arrive, Hanga portera du blanc…

Dites-moi quelle a été la dernière fois que Madrid a signé deux joueurs du Barça le même été (y compris Heurtel après son précédent passage de courte durée à l’ASVEL). Et rien ne se passe ! Lorsque vous n’êtes plus dans un club, les joueurs sont libres d’aller où ils veulent. Voyons, ne vous méprenez pas. Pendant que vous l’êtes, vous devez avoir de l’amour pour votre équipe et le plus grand respect pour le bouclier, comme je l’ai toujours fait. Je n’ai pas été le premier et je ne serai pas le dernier. Vous devez accepter cela. Il n’y en a pas d’autre.

Dit Nigel Hayes qu’il est très excité de jouer à ses côtés…

Vraiment? Avez-vous dit cela?

En tant que tel.

Eh bien, vous me surprenez (rires). Il met un sourire sur mon visage. C’est un très bon joueur qui peut jouer à “trois” et “quatre” et dans une saison si difficile et avec autant de matchs, il faut des joueurs aussi polyvalents. Saras le connaît, il peut beaucoup contribuer et maintenant qu’il a dit ça à propos de moi, notre relation va beaucoup s’améliorer (rires).

En parlant de polyvalence, avons-nous déjà oublié « Niko » jouant à trois ?

Eh bien, je ne sais pas. Si je vous dis que j’ai joué jusqu’à ‘deux’ en NBA. En finale, je défendais Danny Green (maintenant dans les Sixers). Je suis plutôt un « quatre », mais la façon dont se déroule le basket-ball maintenant, je peux même jouer comme un « cinq ». Et de ‘trois’, mais selon le moment, de l’appariement (‘match-up’ selon ses mots). Tu sais? Je pense qu’il serait plus surprenant de me voir comme « cinq » que comme « trois ».

Quels sont les objectifs de l’équipe ?

Améliorez-vous la saison dernière et commencez par les choses qui n’ont pas été réalisées. Et les deux premiers sont la Ligue catalane et la Supercoupe. Ce n’est pas n’importe quelle blague. Ce sont deux titres très importants au niveau de la confiance et pour bien commencer et avec une meilleure ambiance, donc nous en sommes conscients. Et plus tard, quand viendra le temps d’aller chercher les plus gros titres, eh bien on se battra avec tout. Mais sans aucun doute, l’objectif est d’être meilleur que l’an dernier.

Pour autant que je sache, si les Jeux avaient eu lieu en 2020, j’y serais sûrement allé. C’est comme ça?

Probablement oui.

Est-ce que tuLa porte de la sélection n’est pas fermé ?

Non. Ce qui se passe, c’est que cet été n’était pas le moment pour ces problèmes personnels. Je suis encore jeune, j’ai 30 ans, je veux jouer davantage au basket et chaque fois que j’ai été avec l’équipe nationale, j’ai passé un bon moment et ils ont remporté des médailles importantes.

Pourrait-on voir Niko à Paris 2024 ?

Il n’est pas du tout exclu s’il y a une série de circonstances.

En parlant de portes,Que savez-vous de Pau Gasol?

Eh bien… ouais, je sais quelque chose.

Allons-y…

Eh bien, il est chez lui, très calme avec sa femme et sa fille. Je lui ai parlé il y a quelques jours et je ne sais pas ce qu’il va faire.

Vous y pensez, n’est-ce pas ?

Eh bien, je ne sais pas, mais je le sais bien, parce que s’il n’a rien dit… Il y réfléchira. Il a tout laissé tellement en l’air que lui seul le saura. Vous devez respecter leur temps, leur décision. Je sais que c’est un oncle attentionné et je suis sûr qu’il prendra la meilleure décision pour lui et sa famille.

Comment avez-vous réussi à vous connecter si bien avec les Palaos ?

Tu sais? J’ai la chair de poule. Je vais vous avouer une chose. Quand je suis revenu de la NBA, je ne savais pas ce que j’allais trouver aux Palau et je n’oublierai pas mon premier match ici, quand les gens se sont levés pour m’applaudir et scander mon nom. J’ai ressenti une affection incroyable et en même temps un immense désir de faire de grandes choses pour le club et pour eux. Et donc je continue. J’ai une connexion incroyable avec eux et ils voient que je donne tout pour le club. Il est très important de bien se connecter avec les fans, car pour nous, ils sont un joueur de plus et nous avons besoin d’eux.

Ne manquez rien de la NBA, où il a réussi?

Pas maintenant. Je regarde des matchs et il y a des moments où il est normal que tu veuilles jouer à un match NBA, non ? Un de ces classiques contre les Lakers ou les Warriors, car au final c’est beaucoup de spectacle de jouer un match de ceux-ci et croyez-moi qu’au final ce n’est pas tant gagner que vivre ce moment, le spectacle, de voir LeBron jouer contre Durant et ces gens, ce qui est incroyable. Avec Giannis (Antetokounmpo)… Juste un peu ça, mais pas en général. J’en ai plus qu’assez ici, ma famille est heureuse, moi aussi, je suis dans le meilleur club du monde et je veux m’amuser. Nous devons être reconnaissants à la vie et à cette opportunité qui m’a été donnée de venir ici et d’aider le club, je veux en profiter et je veux en profiter.

Je suis venu comme une mégastar et la saison dernière les balles clés étaient pour Higgins. Est-ce que l’acceptation de cette partie de cet engagement dont vous parlez?

Oui, j’ai toujours dit que je venais ici pour assumer mes responsabilités. Il y a des soirées où ça vous touche et d’autres pas. La saison dernière, j’ai peut-être eu beaucoup moins que ce à quoi je m’attendais ou ce que j’avais avec Pesic, mais je l’ai supposé dans le bon sens, en partie parce que beaucoup de ces pièces se sont bien passées et quand les choses fonctionnent, pourquoi les changer ? L’entraîneur va très bien et il sait qui chercher à tout moment. Cela dépend aussi un peu du jeu, de la façon dont les choses se passent. En fonction de cela, ils rechercheront également Abrines, Kyle (Kuric) ou… moi. Il connaît mes capacités et les coups gagnants que j’ai pris lors de ma première saison. Et je les ai mis ! CSKA, Valence s’en souvient très bien…

Est-il important que l’entraîneur continue de penser comme un joueur ?

Saras est Saras. En tant que joueur, il était différent, un meneur moderne avec un caractère spécial et il le transmet très bien en tant qu’entraîneur. Il est très détaillé, il aime faire les choses à la perfection et n’hésite pas à les répéter jusqu’à ce qu’elles soient bien faites. Il faut aussi garder à l’esprit que nous sommes une équipe avec de l’expérience, il le comprend et parfois il nous donne un peu plus de liberté pour être nous-mêmes, car il sait que nous avons le talent et les joueurs pour le faire. J’insiste, il va très bien.

Envie de rejouer avec le public au Palau ?

Eh bien, beaucoup, bien que je ne connaisse pas la capacité que les autorités permettront.

30 %, près de 3 000 spectateurs aujourd’hui (rappelons les attachés de presse de la section).

Eh bien, 3 000 personnes à Palau, c’est déjà une chose sérieuse, car elles se font beaucoup sentir. En finale contre Madrid, il n’y en avait que 1 000 et il semblait qu’ils étaient plus du triple. Je leur dirais de venir nous voir et de profiter du basket comme nous le faisons. Et que je n’ai aucun doute que nous leur donnerons de la joie. Espérons que bientôt les Palaos pourront être vus pleins.