Mirotic n’accepte pas la baisse de salaire proposée par le Barça

09/08/2021

Le à 13:18 CEST

Le Barça poursuit le processus de baisse de la masse salariale du club. Ils étaient d’abord capitaines de la section football et maintenant, le temps est venu pour le basket-ball, où la même formule est également recherchée. Mirotic, deuxième capitaine, star et à son tour, celui qui gagne le plus et de loin, a été approché par le club pour parvenir à un accord et baisser son salaire, mais pour le moment il n’y a pas d’entente. Avec Pierre Oriola, il semble que les positions se rapprochent.

S’il est vrai que tous deux seraient prédisposés à écouter les propositions du club, elles n’ont pas été acceptées et celle de Mirotic notamment, semble bien loin. Aucun accord n’est trouvé, et l’une des raisons possibles serait que le joueur Le salaire a déjà été retouché après l’arrêt dû à la pandémie, comprenant la situation difficile du club et prolongeant son engagement jusqu’en 2025, date à laquelle il a initialement pris fin en 2022.

Son salaire, supérieur à 4 millions d’euros net, reste le plus élevé du continent européen. C’est pourquoi le Barça aurait proposé une réduction de 25%, ce qui continuerait à le maintenir parmi les professionnels les mieux payés de l’Euroligue.

Lorsque Mirotic a signé pour l’équipe du Barça, selon le New York Times, il avait une offre sur la table de l’Utah Jazz pour continuer en NBA en échange d’environ 45 millions répartis sur 3 saisons. Un montant qui doublerait pratiquement l’émolument qu’il perçoit actuellement, mais sans la tranquillité que lui offre Barcelone, où il a toujours affirmé qu’il était à l’aise.

Bien que les positions, aujourd’hui, semblent très éloignées, tous deux souhaitent maintenir cette relation. Il appartient aux dirigeants du club de convaincre Mirotic de donner également l’exemple à l’équipe, quelque chose qui est également en cours de travail avec l’équipe de football.

Dans la section basket, avec qui un accord a déjà été trouvé sont Cory Higgins et Álex Abrines, qui ont récemment signé leurs nouveaux contrats avec la baisse de salaire qui en découle.