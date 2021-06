Mirotic n’ira pas aux JO

in

09/06/2021 à 09:59 CEST

Selon le journal ‘AS’, Nikola Mirotic, le joueur du FC Barcelone, aurait décidé de ne pas accompagner l’Espagne à ces prochains JO de Tokyo qui se joueront cet été. C’est, oui, une intention plutôt qu’une confirmation. Même comme ça, cette idée aurait déjà atteint la Fédération espagnole de basket-ball, qui n’aurait d’autre choix que d’accepter la volonté du joueur.

Mirotic a connu une saison très difficile cette année tant sur le plan personnel que professionnel. Pendant la pandémie, il a été éloigné de sa famille et maintenant il veut profiter de cet été pour être à nouveau proche. Dans le sport, le Monténégrin a joué de nombreux matchs qui l’ont maintenant conditionné à peser la décision de ne pas assister à l’événement olympique.

S’il n’y va pas finalement, il y aurait une place libre pour un nationalisé dans l’appel que Sergio Scariolo donnera. Ce poste, en théorie, devrait être pour Serge Ibaka, mais le pivot n’a pas non plus l’intention de prolonger une saison plus qu’en NBA, cela a également été très dur.

Ainsi, nous verrons ce que Scariolo fait de ces blessés qui, sans aucun doute, réduisent le niveau de l’équipe nationale. Avec Mirotic, oui, il n’est pas complètement perdu. Toujours selon les informations, de la Fédération ils espèrent que la présence de Pau Gasol au Barça fera réfléchir les Monténégrins. Celui de Sant Boi pourrait jouer le rôle de médiateur pour tenter de le convaincre de se présenter à l’épreuve olympique.