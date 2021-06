Mirotic réveille le Barça le plus spectaculaire

in

07/06/2021 à 23:08 CEST

Le Barça est déjà à une victoire de la finale de la Ligue Endesa après avoir écrasé Lenovo Tenerife au Palau (112-69) dans un troisième quart-temps spectaculaire pour le Barça (42-18) doù il est parti condamné le premier match de la demi-finale.

FCB

LEN TENERIFE

Barça, 112

(18 + 25 + 40 + 29): Calathes (8), Higgins (2), Abrines (13), Mirotic (21), Davies (8) – départ cinq-, Hanga (5), Bolmaro (17), Smits (10), Oriola (-), Westermann (2), Gasol (11), Kuric (13).

Lenovo Ténérife, 69 ans

(18 + 18 + 18 + 15): Fitipaldo (5), Jenkins (6), Cavanaugh (4), Doornekamp (7), Shermadini (8) -cinq de départ-. Yusta (-), Huertas (12), Rodríguez (3), Sulejmanovic (-), Guerra (14), Salin (6),

Arbitres :

Juan Carlos García, Fernando Calatrava et Martín Caballero. Sans éliminé.

Incidents :

Premier match des demi-finales de la Ligue Endesa contre Lenovo Tenerife, devant 1 000 spectateurs au Palau

La ‘renaissance’ de Mirotic (21 points) a incité ses coéquipiers, qui ont rejoint le festival offensif à quitter le jeu résolu à 10 minutes de la fin. Demain, avec une deuxième victoire à Tenerife, ils auront déjà les deux pieds en grande finale de la Ligue Endesa

Le Barça a commencé avec beaucoup d’énergie défensive, notamment de la part d’un Calathes récupéré, qui n’a pas donné d’air à Fitipaldo. Et c’est la même base du Barça qui a marqué le premier pour le Barça, avec un triple inclus (5-3). Bien que le rythme élevé du jeu ait mis les hommes de Vidorreta à l’aise, qui a maintenu le duel égal (8-9).

Mirotic apparaît

Dans cet échange de panier Mirotic est apparu, sans réussir le triple (0/3) s’il l’a fait en deux (8) pour garder le Barça dans le match. Lenovo Tenerife a répondu, bien que le L’erreur de Huertas “a profité” au Barça, malgré l’égalité à 18 ans après le premier quart-temps. Ceux de Jasikevicius devaient s’améliorer dans le triple (1/9)

Bolmaro a succédé à Calathes avec une autre défense étouffante contre Fitipaldo. Arrêter le rythme offensif de Tenerife est passé par l’arrêt de leurs bases. Et cette défense du Barça, petit à petit, a commencé à donner des résultats. Un triplé de Hanga a donné le maximum au Barça (27-22), avec un nouveau triplé de Kuric, qui semblait débuter son casier (30-24).

Mais le Ténérife a trouvé des points avec Doornekamp, ​​qui a renversé le match en un éclair (32-33). Un 0-7 partiel a blessé le Barça, qui a vu son avantage brisé. Jasikevicius a décidé de faire appel à Westermann, sans précédent lors des derniers matchs, pour former une paire avec Calathes.

je respire pour me reposer

Le jeu de Saras a fini par payer. Le deuxième triplé de Kuric, conjugué au combat de Mirotic sous le ring et aux lancers francs de Gasol, a permis au Barça de reprendre l’air à la mi-temps (43-36) au maximum Barcelone dans toute la fête.

Comme c’était le cas avant le Joventut, Le Barça s’est déchaîné en attaque au troisième quart-temps. Le meilleur Mirotic a mené le Barça dans ces minutes. Le Monténégrin Il a commencé par un triple, et à partir de là, un spectacle offensif total pour les Catalans. Le triple festival a été rejoint par Gasol, à nouveau Mirotic dans une fois sur deux, et deux par Smits, qui a ouvert le loyer à 24 (73-49).

Ténérife n’a pas pu arrêter les Catalans qui leur ont enfreint un partiel de 42-18 ! Quitter le jeu résolu 10 minutes avant la fin (85-54). Record des Catalans dans l’histoire de l’ACB. Personne n’avait marqué autant de points en un quart lors d’un play-off.

Le Barça a finalement lâché prise avec le jeu résolu, et le “show” de triples s’est poursuivi dans le dernier quart-temps, où le loyer atteint 43 points de loyer (101-58). Il a fini par marquer 17 sur 32 en triple et avant ce coup de vent du Barça, l’équipe de Vidorreta ne pouvait pas faire grand-chose, qui veut tourner la page et penser au deuxième duel.