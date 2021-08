Mis à part les abus sexuels, «beaucoup» pensent qu’Andrew Cuomo a géré Covid «de main de maître» 10z viral

Mis à part les allégations d’abus sexuels, “beaucoup” pensent qu’Andrew Cuomo a géré des problèmes comme Covid “de main de maître”. C’était l’affirmation totalement déconnectée du journaliste de CBS This Morning, Ed O’Keefe, mercredi, alors qu’il tentait de perpétuer l’héritage du gouverneur en disgrâce. O’Keefe, bien sûr, n’a fait aucune mention de la décision désastreuse des démocrates de tuer des milliers de personnes en plaçant des patients positifs pour Covid dans des maisons de soins infirmiers.

Après que la co-animatrice invitée Dana Jacobson se soit demandée comment “les gens se souviendront” des trois mandats de Cuomo, le ton sourd O’Keefe a insisté, “Il y avait beaucoup de choses. Evidemment la pandémie. Vous parlez à des gens à Albany ou à travers l’État, ils disent qu’il a fait un travail magistral pour assurer la sécurité de l’État et faire face à la situation et servir de tonique à de nombreuses personnes par rapport à la réponse fédérale.. Surtout pendant ces premières semaines et ces premiers mois.

Un travail magistral ? Demandez à Janet Dean. Le météorologue Fox a écrit dans le New York Post mardi :

Je ne peux pas mentir : je suis en colère que la mort de plus de 15 000 personnes âgées n’ait pas fait la une des journaux ou n’ait pas suscité le mépris qu’elle devrait avoir de la part de nos élus. Pour eux, notre plus grande génération ne semble pas avoir d’importance.

Il était au sommet de sa popularité : remportant un prix Emmy, créant et vendant des affiches effrayantes d’une « montagne COVID » conquise et signant un contrat de livre de 5,1 millions de dollars. Pendant tout ce temps, il a dissimulé comment ses décisions ont entraîné la mort de personnes âgées – par milliers.

O’Keefe a mentionné quelques autres éléments à prendre en considération, à part le fait de tuer des milliers de personnes âgées et d’abuser sexuellement de femmes, c’est-à-dire.

Ils reconstruisent l’aéroport de LaGuardia. Ils reconstruisent également d’autres parties de l’État. Il a essayé de relancer l’économie. Mais vous prenez son comportement dans cette situation, plus une foule de scandales ces dernières années et ils ont dit qu’il était temps de lui demander des comptes.

VLAD DUTHIERS: Le président Biden était l’un des nombreux démocrates qui ont déclaré que Cuomo devrait démissionner et c’était à ce sujet hier.

ED O’KE. : Comment évaluez-vous ses dix ans et demi en tant que gouverneur de l’État ?

JOE BIDEN : En termes de comportement personnel ou de ce qu’il a fait en tant que gouverneur ?

O’KE. : Ce qu’il a fait en tant que gouverneur.

BIDEN: Eh bien, il a fait un sacré boulot. Il a fait un sacré boulot. Et je veux dire, à la fois sur tout, de l’accès au vote à l’infrastructure à toute une gamme de choses. C’est pourquoi c’est si triste.

DUTHIERS: CBS News Senior White House et le correspondant politique Ed O’keefe ont posé cette question et nous rejoignent maintenant. Ed, bonjour. Content de te voir. Le Gouverneur Cuomo a continué de nier les actes répréhensibles alors même qu’il annonçait sa démission. Alors pourquoi démissionner maintenant ?

O’KE. : Alors qu’il continue d’avoir ce combat juridique devant lui, Vlad, ce combat politique était impossible à gagner pour lui. Nous avons appris au cours des dernières 48 heures que, alors qu’une majorité de l’assemblée était prête à procéder à la destitution, pratiquement tout le Sénat de l’État de New York, les démocrates et les républicains allaient probablement voter pour sa destitution. Que ce soit dans quelques semaines ou quelques mois ou si le vote avait eu lieu cette semaine. Il le savait et, comme il l’a dit dans sa déclaration alors qu’il annonçait sa démission, c’était quelque chose qui serait tout simplement traîné trop longtemps et s’avérerait trop coûteux pour l’État. Mais aussi en se retirant maintenant de la mêlée politique, il pense peut-être que cela se réserve sa capacité d’y revenir un jour s’il parvient d’une manière ou d’une autre à se sortir de ce combat juridique.

DUTHIERS : Vous et moi en avons parlé hier sur CBSN, notre réseau numérique 24h/24. Que se passe-t-il ensuite ? Il a deux semaines avant de quitter effectivement ses fonctions.

O’KE. : Il doit faire la transition entre le moment où il part. Et il doit se préparer à un combat juridique. Si quoi que ce soit, il va faire face à des poursuites civiles et il y a une poignée de procureurs de district dans l’État qui examinent le travail du procureur général. Et essayer de déterminer s’il y aura ou non une affaire pénale. Alors, vous savez, regardez ce qu’il fait au cours des deux prochaines semaines pour se préparer pour son successeur. Fait-il quelque chose pour l’aider ? Et je sais que beaucoup de gens à Albany regarderont pour voir s’il a un autre plan pour s’aider ou faire quelque chose au cours de cette période de deux semaines.

DUTHIERS : Il sera remplacé par le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul. C’est l’histoire en marche. Elle devient la première femme, la première femme gouverneur de l’État de New York. Que savons-nous?

O’KE.: Non seulement la première femme, mais pour quelqu’un qui est originaire du nord de l’État de Hew York, je peux vous dire que des gens de tout l’État sont intrigués par le fait qu’elle sera la première gouverneure non originaire de New York dans environ cent ans. Elle vient de Buffalo, dans le comté d’Eerie. Et quelqu’un qui a voyagé dans l’État et qui garde un horaire de voyage agressif. Tous les 62 comtés chaque année. Connaît beaucoup de joueurs initiés du Parti démocrate, mais n’a jamais été en mesure de vraiment diriger quelque chose d’aussi grand et d’aussi important dans l’État. Elle va avoir besoin de beaucoup d’aide de la part des législateurs prêts à la soutenir. Et on nous dit que le président Biden s’entretiendra probablement avec elle dans les prochains jours pour essayer de lui offrir son soutien. Mais certainement l’histoire est en train de se faire et elle devra penser immédiatement à l’année prochaine quand elle, si elle le veut, pourrait être sur le scrutin pour briguer un mandat complet.

DANA JACOBSON : Ed, rapidement avant de vous laisser partir, lorsque nous regardons l’héritage du gouverneur – et c’est lié à cela – ce sont aussi les choses qu’il a faites. Comment les gens se souviendront-ils de son mandat ?

O’KE. : Il y avait beaucoup de choses. Evidemment la pandémie. Vous parlez à des gens à Albany ou à travers l’État, ils disent qu’il a fait un travail magistral en veillant à la sécurité de l’État et en faisant face à la situation et en servant de tonique à de nombreuses personnes par rapport à la réponse fédérale. Surtout au cours de ces premières semaines et de ces premiers mois et ils lui attribuent, vous savez, de nombreux grands projets d’infrastructure à travers l’État. Ils reconstruisent l’aéroport de LaGuardia. Ils reconstruisent également d’autres parties de l’État. Il a essayé de relancer l’économie. Mais vous prenez son comportement dans cette situation, plus une foule de scandales ces dernières années et ils ont dit qu’il était temps de le tenir pour responsable.