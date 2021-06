Mis à part les chèques de relance, votre État peut vous devoir des centaines de dollars – comment le savoir – .

Alors que des millions d’Américains attendent de recevoir le premier d’une nouvelle série de chèques de relance mensuels à partir du mois prochain – et de voir si le gouvernement fédéral approuve ou non l’idée d’un quatrième chèque de relance – il existe en fait de nombreuses autres façons de presser l’argent du gouvernement en ce moment.

Par exemple, votre état pourrait en fait conserver de l’argent non réclamé en ce moment avec votre nom dessus, et sans même que vous vous en rendiez compte. Les sites Web du gouvernement de l’État incluent un lien permettant aux résidents de vérifier s’ils ont des biens non réclamés qu’ils doivent revendiquer. Il y a quelques jours à peine, en fait, la Caroline du Sud a lancé une campagne de messagerie « Machelor » inspirée du retour de la série de téléréalité ABC The Bachelorette qui vise à réunir les personnes avec des fonds non réclamés. «Au bureau du trésorier de l’État, nous avons une équipe de Matchelors et Matchelorettes engagés qui travaillent activement pour jumeler les gens avec leurs fonds non réclamés chaque jour, mais avec plus d’un million de comptes, nous ne pouvons pas le faire seuls», South Carolina State Treasurer Curtis Loftis a déclaré dans un communiqué de presse. “Nous rappelons aux gens de rechercher sur notre site Web pour voir s’ils peuvent trouver leur match parfait et retrouver leurs Benjamins, Hamiltons ou Lincolns perdus depuis longtemps.”

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Pour être clair, cela peut signifier des sommes importantes pour certaines personnes. Selon l’Association nationale des administrateurs de biens non réclamés, par exemple, la réclamation moyenne payée en 2019 était de 1 780 $, et les programmes de biens non réclamés ont rapporté plus de 3 milliards de dollars au total la même année. Et ce n’est pas toujours à l’argent non plus que les États s’accrochent :

Selon ce même rapport, le bureau du trésorier de l’État du Tennessee a rendu un Purple Heart gagné il y a plus de 70 ans à la famille d’un soldat, tandis que l’auditeur de l’État de l’Arkansas, Andrea Lea, recherchait le propriétaire légitime des lettres d’amour envoyées à la maison pendant la Seconde Guerre mondiale.

Environ 1 Américain sur 10, croyez-le ou non, possède des biens non réclamés qui lui sont dus. Dans d’autres exemples, l’État de New York dit qu’il conserve 16,5 milliards de dollars de biens perdus et non réclamés, et que déjà en 2021, l’État a restitué plus de 191,5 millions de dollars aux propriétaires au moment de la rédaction de cet article. Dans la plupart des États américains, rechercher ou récupérer votre propriété ne coûte rien, quel que soit l’État dans lequel vous vivez, et vous pouvez commencer par le bureau du trésorier de votre État ou commencer votre recherche ici. Ce lien ouvre un graphique des États-Unis qui vous mènera à la bonne base de données dans laquelle vous devez effectuer une recherche, quel que soit l’état qui vous concerne.

Certains sites vous permettent d’effectuer des recherches dans plusieurs États, comme le site Web Missing Money, qui a obtenu l’approbation de la National Association of Unclaimed Property Administrators et permet aux utilisateurs de rechercher 39 États. De même, le site FindMyFunds vous permet de rechercher dans 25 États et le District de Columbia, et il comprend des liens vers des sites officiels de propriétés non réclamées pour les États non inclus dans ses résultats.

Meilleure offre du jour Les membres Prime économisent 27 $ sur le très populaire Fire TV Stick 4K Essentials Bundle ! Prix ​​catalogue : 82,97 $ Prix : 55,97 $ Vous économisez : 27,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission