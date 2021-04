Misa remercie les joueurs, les clubs et les fans pour le soutien de #MismaPasion

La gardienne du Real Madrid Femenino, Misa Rodriguez, a tenu à remercier le soutien qu’elle a reçu après avoir été victime d’abus misogynes mardi dernier, à la suite d’un tweet comparant l’une de ses célébrations à celle d’Asensio. Misa a décidé de supprimer son tweet après avoir été abusée par des utilisateurs.

«Merci du fond du cœur», a-t-elle tweeté, avec la même photo qu’elle a publiée mardi.

Misa a reçu le soutien non seulement des joueurs du Real Madrid, mais aussi de nombreux autres collègues et clubs du monde entier comme le FC Barcelone, Tottenham Hotspur et aussi Marco Asesio, Marcelo, Lucas Vazquez et d’autres, qui ont tous utilisé #MismaPasion – # SamePassion – comme le hashtag, qui est le message qu’elle a publié mardi.

L’équipe de gestion de Madrid exprime son plein soutien à Misa Rodríguez et à toute l’équipe du Real Madrid Femenino et dénonce le sexisme auquel elle est confrontée et la misogynie qui sévit dans ce sport. Nous sommes incroyablement fiers de ce que Misa et ses coéquipiers ont pu accomplir jusqu’à présent cette saison, assis dans un Ligue des champions place de qualification dans seulement leur première saison officielle avec l’écusson madrilène. Ils font honneur à ce club et à notre soif de succès maximum.

Misa, votre passion est la même que celle de tout homme et, par conséquent, elle mérite le même respect. # Mismapasión.