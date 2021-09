“Misano est toujours une course spéciale pour moi”

16/09/2021 à 19:05 CEST

L’Italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) a reconnu ce jeudi que “Misano est toujours une course spéciale“pour lui.” J’habite très près d’ici comme Tavullia est très proche et j’ai grandi sur ce circuit en tant que pilote “, se souvient-il.

“La première fois que j’ai fait du gros vélo, c’était sur ce circuitSi je me souviens bien, c’était en 1992, il y a 30 ans, et c’était fantastique », a-t-il souligné.C’est très émouvant et nous aurons beaucoup de fans dans les tribunes dimanche, il sera donc très important de faire de votre mieux et d’être compétitif. Le plus important, c’est d’être compétitif”, a déclaré le nonuple champion du monde italien.

Pecco Bagnaia est l’un de ses “élèves” au ranch qu’il dirige à Tavullia et pour cette raison Rossi a expliqué : “Nous avons essayé de regarder la course avec ‘Pecco’ dimanche dernier, mais malheureusement nous n’avons pas eu l’occasion de le faire, je l’ai vu seul et j’ai trouvé ça fantastique”, a-t-il admis.

“Ce fut une belle course, avec une belle bagarre en tête jusqu’au dernier tour et la vérité est que “Pecco” a parfaitement roulé et la vérité est que nous sommes fiers et heureux que Pecco et Franco (Morbidelli) soient dans deux des meilleures équipes du championnat, dans deux équipes d’usine », a poursuivi Rossi. “Ils vont sûrement se battre pour le championnat et je les suivrai l’année prochaine depuis le canapé à la maison“, a-t-il assuré.

Concernant ses options pour la deuxième course sur le sol italien, Valentino Rossi a noté : “Sur le papier je peux aller plus fort à Misano, car en Aragon c’était difficile pour nous et c’est l’un des pires circuits de la saison pour moi. Normalement, à Misano, je vais mieux », a-t-il commenté.

“L’année dernière, j’étais bon ici, surtout lors de la première course. C’était une belle course, car j’étais dans le groupe de tête, mais malheureusement j’ai perdu le podium dans le dernier tour et maintenant je vais tout donner et je vais essayer », a-t-il déclaré. Jusqu’à la fin de la saison, Rossi aura un nouveau coéquipier de l’équipe, l’Italien Andrea Dovizioso, qui comblera le vide laissé par Franco Morbidelli lorsqu’il a rejoint l’équipe officielle Yamaha.

“Je suis très heureux d’avoir Dovi comme coéquipier, tout d’abord parce que nous avons une bonne relation et que nous sommes de grands rivaux”, a-t-il souligné. “Nous avons combattu en MotoGP depuis 2008, depuis sa première course, et nous avons mené de grandes batailles les uns contre les autres“Il a dit. C’est un nom important pour le championnat, car ces dernières années, il a fait de bons résultats, et je suis curieux de voir comment il se débrouille avec cette moto”, a déclaré Valentino Rossi.

Rossi a rappelé que son meilleur moment à Misano était sa dernière victoire sur le circuit italien, en 2014. « Je pense que ma dernière victoire ici, en 2014, et la première fois que j’ai conduit une moto ici, c’était inoubliable. Lorsque vous entrez dans un circuit réel, il semble que vous entrez dans une autre dimension », a-t-il expliqué.C’est quelque chose de très différent de la conduite sur une route normale. et la victoire de 2014 car il s’agissait déjà de l’ère moderne et c’était très cool, avec un combat très dur et j’ai vraiment aimé ça », a-t-il déclaré.