“Misano va être une fête pour Rossi”

15/09/2021 à 13:52 CEST

Alex Crivillé, L’ambassadeur AMV Seguros, analyse l’avant-première du Grand Prix de Saint-Marin, la quatorzième manche de la saison qui se tiendra ce week-end sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Après sa première victoire épique en MotoGP dans le Grand Prix d’Aragon, Pecco Bagnaia arrive sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli, qu’il connaît comme sa poche et où la saison dernière il a mené la course en solo jusqu’à ce qu’il tombe en marchant sur une déchirure en piste. Pensez-vous pouvoir refaire l’exploit ?

Pecco Bagnaia arrive à Misano, un circuit qui est un terrain italien. Après la course dans laquelle il a joué à MotorLand, tout indique que Misano pourrait être une belle course pour Bagnaia. Il connaît très bien le circuit et Ducati s’est beaucoup entraîné. A priori, il semble qu’il puisse réitérer la victoire au Grand Prix de Saint-Marin avec l’autorisation de la Yamaha et de quelques autres invités. D’emblée, Pecco Bagnaia est le favori.

Marc Márquez est de retour, comme en témoigne MotorLand Aragón. Pourra-t-il terminer la saison avec de nouvelles victoires ?

Marquez s’améliore chaque jour. A MotorLand, il a fait une course exceptionnelle et s’est battu du début à la fin. Dans les derniers tours, il a très bien attaqué Pecco Bagnaia et a failli remporter la victoire, mais la Ducati a mieux accéléré dans la ligne droite et a remporté la partie. Marc Márquez peut très bien se défendre à Misano, malgré le fait que les voitures Yamaha et Ducati fonctionnent parfaitement ici. Lors de la prochaine course, sur le circuit Las Americas d’Austin, il partira en favori. Il saura sûrement nous offrir une victoire et montrer qu’il est déjà à un très haut niveau comme par le passé.

Fabio Quartararo a vu comment Pecco Bagnaia lui a réduit de 12 points au classement général du MotoGP, bien qu’il dispose désormais d’un avantage de 53. Circuit mondial de Misano arrive Marco Simoncelli, où il a perdu la tête la saison dernière. Comment le pilote français a-t-il changé de l’année dernière à celle-ci ?

R : Fabio Quartararo travaille très bien psychologiquement cette année. Les courses qu’il ne peut pas gagner, il marque, il sait les finir et il ne fait pas d’erreurs. Avec le coussin de points dont il dispose, il prendra la calculatrice et tentera de profiter de l’opportunité qu’il a de s’autoproclamer champion du monde MotoGP. Ce ne sera évidemment pas facile car les Ducati ont un potentiel énorme et il y a des circuits plus propices pour Ducati, malgré le fait que Yamaha se débrouille très bien à Misano. S’il suit cette tendance, Fabio Quartararo remportera le titre de champion.

Franco Morbidelli revient à la compétition trois mois après s’être blessé au genou et le fait dans l’équipe officielle Yamaha. Comment pensez-vous que votre incorporation sera?

R : Après avoir été inactif pendant trois mois en raison d’une blessure au genou, Franco Morbidelli réapparaît enfin. Évidemment, cela va prendre un peu de temps pour rattraper la ligne et l’air vers le vélo. C’est un grand pilote, qui ira directement dans l’équipe d’usine Yamaha. Franco Morbidelli devrait être parmi les meilleurs. Je ne sais pas s’il sera sur le podium, mais il sera dans le deuxième groupe et il se battra bien.

Andrea Dovizioso fait ses débuts ce week-end avec le Petronas Yamaha Sepang Racing Team après avoir pris une année sabbatique, que pouvons-nous attendre de l’Italien ?

Après avoir pratiquement pris une année sabbatique en tant que pilote d’essai pour Aprilia, Andrea Dovizioso pilote la Yamaha Petronas à Misano, un circuit qu’il connaît comme sa poche. Andrea Dovizioso n’aura aucun problème pour profiter et monter sur la Yamaha, qui est une moto facile à piloter et tous les pilotes qui la montent vont vite en ce moment. Dovizioso pourrait parfaitement être là et jouer un bon rôle.

Le Grand Prix de Saint-Marin deviendra un week-end spécial pour Valentino Rossi avant son abandon. Pensez-vous que vous serez plus motivé?

Valentino va le frapper à Misano et y aura tous ses partisans. Plus qu’un beau prix, ce sera une fête pour lui et il en profitera. Il va dire au revoir à ses fans et repartira hypermotivé pour tout donner. Je ne sais pas s’il pourra aspirer au podium, mais il en sera proche car Misano est un circuit qu’il aime et la Yamaha y travaille très bien.

Quelles sont vos prévisions pour le podium MotoGP au Grand Prix de Saint-Marin ?

Mes pronostics pour le Grand Prix de Saint-Marin sont Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Marc Márquez.

Raúl Fernández a réalisé un véritable exploit à MotorLand Aragón et a coupé cinq points à Remy Gardner, son coéquipier. Que peut-on attendre d’eux deux au Grand Prix de Saint-Marin ?

Raúl Fernández était le protagoniste du Grand Prix d’Aragon. Malgré sa blessure, il a eu une belle carrière et a commandé du début à la fin. A Misano, un circuit qu’il affectionne, il sera déjà bien meilleur côté droit. Remy Gardner sera préparé car il sait que son coéquipier va pour lui. Il peut y avoir une belle bagarre entre les deux car ils ont déjà obtenu le titre de champion du monde par équipes et maintenant il s’agit d’obtenir le titre de champion du monde des pilotes. La chose sera à la hauteur. Rémy Gardner va se défendre et va profiter de l’avantage des points qu’il a pour, à un moment donné, céder des points.

Les chutes de Pedro Acosta et Sergio García Dols dans le Grand Prix d’Aragon ont laissé tout de même dans la lutte pour le titre Moto3 avec cinq courses restantes. Que peut-on attendre d’eux au Grand Prix de Saint-Marin ?

Compte tenu de ce qui a été vu à MotorLand Aragón, qui était une course quelque peu chaotique en Moto3, à Misano, je pense que la tendance sera suivie. Pedro Acosta tentera de viser la victoire et défendra sa position. Sergio García Dols va essayer de le poursuivre pour réduire les points. Il reste peu de courses et la distance entre elles est assez grande. Les Italiens vont tout donner à domicile. Je pense que ce sera une course de groupe et difficile de prédire le résultat final.