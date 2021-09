Misbah en a assez des questions de Shaq (Photo: Lime Pictures)

Shaq Qureshi (Omar Maalik) est en mission pour découvrir qui est son père à Hollyoaks, mais Misbah Maalik (Harvey Virdi) – désespéré de garder la vérité cachée – prétend que son père biologique est mort !

Les téléspectateurs sauront que ce n’est bien sûr pas le cas, car le père de Shaq est le Dr Ali Shahzad (Raji James), qui est récemment arrivé dans le village.

La semaine prochaine, Shaq, désespéré de réponses, fera tout ce qu’il peut pour découvrir la vérité, et quand il continue de se retrouver dans des impasses, Imran (Ijaz Rana) décide de lui offrir de l’aide.

Ensemble, ils localisent l’ancienne colocataire de Misbah – qui l’aurait connue à la naissance de Shaq – et décident donc d’organiser des retrouvailles !

Misbah, cependant, met deux et deux ensemble, et découvre ce que font ses enfants, et ainsi elle rencontre Shaq à la place, et le raille pour s’être immiscé dans sa vie.

Shaq demande de l’aide à Sami (Rishi Nair), dans l’espoir d’assigner à comparaître Misbah. Sami éclate cependant sa bulle, révélant que ses attentes ne sont tout simplement pas réalistes, lui disant que – même s’ils l’étaient – ​​il ne l’aiderait toujours pas à la suite de sa liaison avec Verity Hutchinson (Eva O’Hara).

Misbah dit à Shaq que son père est mort (Photo: Lime Pictures)

Shaq se confie donc à Verity, qui accepte finalement de l’aider à retrouver son père.

Yazz (Haeisha Mistry) interroge Misbah, qui lui révèle l’identité du père de Shaq, et où elle peut le trouver !

Mais Misbah se dispute plus tard avec Shaq et – désespérée de le faire arrêter de chercher – elle lui dit que son père est mort !

Verity, quant à elle, profite d’une soirée entre filles à The Dog avec Cleo et Goldie McQueen (Nadine Mulkerrin et Chelsee Healey), et – après quelques mocktails et informations de Cleo – elle commence à mettre deux et deux ensemble, réalisant qu’Ali pourrait être Shaq’s père.

Mais Shaq, pensant que son père est mort, se débat et se tourne vers Verity pour obtenir de l’aide. Yazz les heurte et réalise ce que Misbah a dit à Shaq. Elle affronte sa mère, affirmant que tous les mensonges ne font qu’empirer les choses.

Ali confronte Misbah à propos de son attitude envers lui et ils se disputent juste au moment où Shaq et Verity arrivent au coin de la rue. Elle ne révèle rien mais accepte de parler à Shaq de son père quand il lui demande.

A suivre : lundi 27 septembre à 19h sur E4.

