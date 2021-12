Mise à jour . 200 : Deal mania bouleverse le classement des meilleures startups de PNW

La « deal mania » de cette année a ébranlé les rangs des entreprises du . 200, notre indice des meilleures startups privées du nord-ouest du Pacifique.

Une rafale d’opérations de fusions et acquisitions, d’introductions en bourse et de SPAC a retiré plusieurs sociétés du top 10 de la liste – elles « ont obtenu leur diplôme » après être devenues publiques ou acquises – ce qui a créé de la place pour de nouveaux entrants.

Avec la dernière mise à jour mensuelle, davantage de transactions semblent à l’horizon pour les 10 nouvelles entreprises du top. Hootsuite aurait prévu une introduction en bourse en 2022. Tanium, qui a déménagé son siège social de la région de la baie de San Francisco à la région de Seattle en 2020, est également candidat à l’introduction en bourse.

Deux autres sociétés, Nintex et PayScale, se sont également lancées dans la folie des accords. Nintex a vendu une participation majoritaire au géant du capital-investissement TPG Capital. PayScale, qui appartient majoritairement à la société de capital-investissement Francisco Partners, a acquis CURO Compensation et a fusionné avec Payfactors.

À partir de 2022, les entreprises détenues majoritairement par des sociétés de capital-investissement ne seront plus qualifiées pour la liste de démarrage . et, par conséquent, le classement . 200 – alors surveillez les autres remaniements à venir.

Blue Origin, la société spatiale privée fondée par Jeff Bezos, continue de se classer n ° 1. Cette année, la société basée dans le Kent, dans l’État de Washington, a marqué une étape importante avec son premier vol suborbital humain.

Blue Origin a récemment décroché un contrat de près de 25 millions de dollars avec l’US Space Force et Bezos a annoncé en juillet que les ventes de billets de l’entreprise spatiale approchaient les 100 millions de dollars. Le prochain vol de Blue Origin est prévu pour le 6 décembre avec six voyageurs spatiaux suborbitaux.

Le reste du top 10 comprend Icertis, Outreach, Convoy, OfferUp et Clio, toutes des startups évaluées à 1 milliard de dollars ou plus.

Consultez la mise à jour complète de . 200 de novembre et continuez à lire pour découvrir les faits saillants et les détails de la méthodologie . 200.

Routable, une start-up fintech basée à San Francisco et à Seattle, a été le plus grand moteur de ce mois-ci avec 31 places pour atteindre le n ° 131. L’entreprise de 4 ans a participé à Y Combinator ainsi qu’à l’incubateur fintech de l’Université de Washington. Routable a clôturé un tour de table de 30 millions de dollars de série B dirigé par Sam Altman et Jack Altman en avril.

Le co-fondateur et PDG de Ridwell, Ryan Metzger, montre des sacs pleins de film plastique dans l’entrepôt de la startup dans la région de SoDo à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

La start-up de recyclage Ridwell a gagné 24 places au n ° 139. Dirigée par Microsoft et Ryan Metzger, un ancien de Zulily, Ridwell exploite un service d’abonnement pour recycler des articles qui finiraient autrement dans des décharges. En juillet, la startup comptait plus de 35 000 abonnés, dont 23 000 dans la région de Seattle, souvent identifiés par les cases « Ridwell » blanches et orange placées devant leur domicile. En savoir plus sur ..

Les répéteurs Pivot 5G de Pivotal Commware donnent aux signaux sans fil un boost d’ondes millimétriques. (Photo pivot de Commware)

Pivotal Commware, une société soutenue par Bill Gates qui développe des produits d’infrastructure 5G, a gagné 17 places pour atteindre la 147. La société s’est séparée d’Intellectual Ventures en 2017 et a clôturé un tour de table de 50 millions de dollars de série C en février. Verizon Wireless est à la fois client et investisseur. En savoir plus sur ..

Parmi les autres gros montants ce mois-ci, citons :

Klue, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, en hausse de 15 places au n ° 97 de Syndio, basé à Seattle, en hausse de 15 places au n ° 105 Esper de Bellevue, Washington, en hausse de 13 places au n ° 64 Brave Care, basé à Portland, Oregon, en hausse de 13 places au n° 184

Six startups ont fait leurs débuts sur le . 200 ou sont revenues sur la liste en novembre : Relish, DroneSeed, Lockstep, iUNU, Discuss.io et Center.

À propos du . 200

Le . 200 est dérivé de notre liste plus large de plus de 1 300 startups technologiques du nord-ouest du Pacifique, y compris Washington, l’Oregon et l’Idaho, et la Colombie-Britannique. Les classements sont générés à partir de données accessibles au public, y compris les suivis sur les réseaux sociaux, le nombre approximatif d’employés (via LinkedIn) et les liens Web entrants.

