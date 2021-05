Mise à jour . 200: les finalistes des . Awards grimpent dans le classement alors que d’autres “ sortent ”

Les . Awards approchent à grands pas le 20 mai, mais l’esprit de notre célébration annuelle de démarrage et de technologie va au-delà d’une seule cérémonie.

C’est un véritable effort communautaire. Cette année, . a reçu près de 200 nominations communautaires et a revu chaque catégorie à travers le prisme d’une pandémie en cours. Le processus de nomination, de sélection et de vote dure plus de deux mois.

Sur une période de deux semaines en avril, les lecteurs ont exprimé plus de 6 000 votes dans 12 catégories. Ces votes de la communauté seront pris en compte avec les commentaires du jury de cette année composé de 21 chefs d’entreprise et technologiques.

Le vote est maintenant clos, mais peu importe qui remporte un trophée de robot le 20 mai, les finalistes de chacune de ces catégories font des vagues dans l’écosystème technologique de la région. Ils ont été nominés par leurs pairs et reconnus pour leur travail innovant.

Les finalistes à la hausse

Vous trouverez ci-dessous le classement de certains de ces finalistes et leur progression sur le . 200, notre classement des entreprises technologiques privées basées dans le nord-ouest du Pacifique. Voir tous les finalistes et catégories ici.

Faire leurs sorties

Les entreprises qui deviennent publiques ou qui sont acquises «obtiennent leur diplôme» du . 200 – qui comprend tous les finalistes dans la catégorie Deal of the Year de cette année: introductions en bourse / acquisitions. Voici le classement de chaque entreprise avant sa sortie:

Athira Pharma (non classé) Auth0 (n ° 4 en mars 2021) Accolade (n ° 7 en juin 2020) Rover (n ° 7 en mars 2021) Sana Biotechnology (n ° 100 en janvier 2021)

Un certain nombre de finalistes des . Awards ne sont pas actuellement classés sur le . 200 – du moins pas encore. Assurez-vous de consulter la liste des mises à jour futures au fur et à mesure que ces entreprises font leurs débuts avec . 200.

Le . 200 est dérivé de notre liste plus large de plus de 1600 startups dont le siège est à Washington, Oregon, Idaho ou Colombie-Britannique.

Inscrivez-vous gratuitement pour regarder les gagnants annoncés en direct lors des . Awards virtuels de cette année le 20 mai.

À propos du dernier . 200

Vous avez peut-être remarqué beaucoup de mouvement dans le dernier classement . 200. En plus d’un certain nombre d’entreprises de haut rang «diplômées» de la liste, nous avons récemment effectué un audit approfondi des 200 premières entreprises. Il s’agit d’un projet en cours pour mettre à jour et améliorer notre liste de démarrage et les ressources de la communauté. Des questions? Contactez Cara Kuhlman, directrice des opérations éditoriales, à cara@geekwire.com.