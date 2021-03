Mise à jour . 200: les meilleures startups technologiques du nord-ouest du Pacifique tiennent leur place au sommet de la liste

(Illustration photo . / Canva Pro)

Des sociétés telles que Big Fish Games, Cheezburger Network et Tableau Software étaient autrefois au sommet du . 200, notre classement des startups technologiques privées du nord-ouest du Pacifique. Depuis, ils ont «obtenu leur diplôme» de la liste après avoir grandi et passé par une acquisition ou une introduction en bourse.

Aujourd’hui, les startups comme Auth0 et Rover font partie du top 10. Mais ces deux entreprises en croissance vont bientôt être diplômées – l’acquisition d’Auth0 par Okta est sur le point de se finaliser cette année, et Rover entre en bourse via un SPAC.

Quelles entreprises se hisseront au sommet et «passeront» de la start-up scrappy à l’acteur majeur de la technologie?

Poursuivez votre lecture pour les points à retenir du classement . 200 de ce mois-ci, qui met en lumière les startups technologiques émergentes en utilisant des données accessibles au public pour identifier les entreprises technologiques les plus populaires et les plus tendances parmi les principales communautés en ligne. Consultez la liste des financements . pour les récentes offres de démarrage de Pacific NW et abonnez-vous à . Startups pour un tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles, des analyses et des informations de l’écosystème de démarrage de la région, livré vendredi.

Le top 10: Depuis le mois dernier, les sept premières entreprises restent les mêmes. Tanium, une société de cybersécurité qui a déplacé son siège de San Francisco vers la région de Seattle l’année dernière, a fait ses débuts sur le . 200 au n ° 7 en décembre. Depuis lors, il a grimpé d’une place et est actuellement classé n ° 6.

Outreach, la start-up de logiciels d’activation des ventes évaluée à plus d’un milliard de dollars, est également en mouvement, qui a grimpé de deux places depuis le mois dernier pour se hisser au 8e rang.

Avec Auth0 et Rover prêts à sortir du top 10, cela laisse des ouvertures – des entreprises telles que OfferUp (n ° 11), Moz (n ° 12), PayScale, (n ° 13), Puppet (n ° 14) et Clio ( N ° 15) sont des entrants potentiels.

Faire les gros titres: Les startups de haut en bas de la liste ont récemment fait l’actualité, annonçant des cycles de financement majeurs, des transactions géantes et de nouveaux dirigeants.

Icertis (n ° 5), qui vend des logiciels de gestion des contrats, a clôturé une ronde de série F de 80 millions de dollars et a poussé sa valorisation à 2,8 milliards de dollars. Lis l’histoire.

Démarrage du développement de jeux Salle de jeux (n ° 136) est devenue la nouvelle licorne de Seattle, levant 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,25 milliard de dollars. Lis l’histoire.

Basé à Vancouver, Washington AbSci (n ° 146) a grimpé de 38 places dans la liste alors que la start-up de biotechnologie levait de nouveaux fonds pour sa technologie «Protein Printing». Lis l’histoire.

Tagboard (n ° 180) a signé un nouvel accord de quatre ans avec la Major League Baseball, qui utilisera la plate-forme de production de Tagboard pour la programmation. Lis l’histoire.

Bend, startup de vente au détail de cannabis basée sur Ore. Dutchie (n ° 81) a levé 200 millions de dollars et est maintenant évalué à 1,7 milliard de dollars. Lis l’histoire.

JetClosing (n ° 168) a clôturé un tour de série B de 11 millions de dollars et a annoncé l’ancienne dirigeante d’Amazon Anna Collins en tant que nouveau PDG de la start-up immobilière. Lis l’histoire.

Entrer dans le top 200: Le . 200 est généré chaque mois à partir de la liste de démarrage de ., un répertoire complet des startups technologiques de la région avec maintenant plus de 1700 listes.

Ces neuf startups ont fait irruption dans le top 200 ce mois-ci en faisant leurs débuts pour la première fois, ou dans certains cas, sont revenus au classement:

CTO.ai (n ° 93) – Startup basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui construit une plate-forme DevOps. Fabric (n ° 177) – Startup de commerce électronique de Seattle créant un logiciel permettant aux marques du marché intermédiaire de vendre leurs produits en ligne. Chinook Therapeutics (n ° 183) – Société de biotechnologie développant des thérapies ciblées pour les maladies rénales. TRED (n ° 186) – Place de marché peer-to-peer pour les voitures d’occasion, lancée pour la première fois à Seattle et maintenant disponible sur 13 marchés. Mason (n ° 188) – Startup de Seattle qui vend une technologie «d’infrastructure mobile en tant que service». Glamhive (n ° 192) – Plateforme de technologie de la mode reliant les clients aux stylistes personnels. Social Nature (No. 195) – Plateforme canadienne d’essai de produits en ligne pour les produits durables. Tatango (n ° 197) – Fournisseur basé à Seattle de logiciels de marketing par SMS. Impératif (n ° 198) – Plateforme virtuelle de coaching par les pairs pour la gestion d’équipes distantes.