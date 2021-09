Mise à jour Android 11 déployée sur Realme 6, Realme 6i et Realme X

in

Realme déploie maintenant la mise à jour Realme UI 2.0 basée sur Android 11 sur trois smartphones 一 Realme 6, Realme 6i et Realme X. La mise à jour stable est maintenant déployée sur le trio en Inde. D’autre part, le téléphone abordable Realme Narzo 20A est désormais éligible à la bêta ouverte de Realme UI 2.0.

Si vous utilisez la version stable suivante sur les appareils Realme susmentionnés, vous serez éligible pour la mise à jour stable d’Android 11.

Realme 6 RMX2001_11.B.65Realme 6i RMX2001_11.B.65Realme X RMX1901EX_11_C.11 / RMX1901EX_11_C.12

(Crédit image: Realme)

Comme d’habitude, la version stable de Realme UI 2.0 est actuellement déployée auprès d’un nombre limité d’utilisateurs et aura un déploiement plus large dans quelques jours. La dernière version bêta ouverte sera choisie comme version stable et sera déployée pour tous les utilisateurs qui font déjà partie du programme bêta ouvert.

Realme Narzo 20A obtient la bêta ouverte de Realme UI 2.0

Le Narzo 20A abordable est désormais éligible à la bêta ouverte de Realme UI 2.0. L’appareil a été lancé en septembre 2020 pour Rs 8 499. L’application pour en faire la demande est maintenant ouverte. Voici comment obtenir la version bêta d’Android 11 sur le Realme Narzo 20A.

Avant de postuler, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Realme UI [RMX2050EX_11.A.33]. Une fois cela confirmé, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour logicielle > Appuyez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur droit > Version d’essai > Appliquer maintenant > Soumettez vos informations.

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

Une fois les candidatures soumises, Realme les parcourra, sélectionnera les utilisateurs éligibles et poussera la mise à jour. Comme il n’y a que des emplacements limités disponibles, Realme examinera les applications et les notifications lorsque la version sera disponible.

Pour éviter toute perte de données, veuillez sauvegarder vos données personnelles avant de continuer. Comme toujours, il s’agit de la version bêta de Realme UI 2.0 et il y aura des bugs qui pourraient affecter les performances. Si vous souhaitez revenir ultérieurement à Android 10, vous devrez l’installer manuellement, ce qui efface également complètement vos données.

