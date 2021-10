Mise à jour Android 12 : quand arrive-t-elle sur votre téléphone ?

La mise à jour stable d’Android 12 est enfin là. La nouvelle version du système d’exploitation de Google a fait ses débuts sur la dernière série Pixel 6, mais Google a également commencé à la déployer sur les anciens appareils Pixel dès le premier jour. Android 12 est tout à fait la mise à niveau par rapport à son prédécesseur, avec un design repensé et un tas de nouvelles fonctionnalités comme le défilement des captures d’écran, un mode à une main et bien plus encore.

Mais quand les combinés de Samsung, OnePlus, Sony et d’autres sociétés recevront-ils la mise à jour Android 12 ? La plupart des fabricants n’ont pas encore partagé leurs calendriers de mise à jour, mais nous pouvons avoir une bonne idée de ce à quoi s’attendre en regardant à quelle vitesse ils ont expédié les versions précédentes d’Android.

Suivi des mises à jour Android 12 par marque :

Mise à jour Asus Android 12

Asus a publié la première mise à jour stable d’Android 10 environ deux mois après la disponibilité du système d’exploitation. Il a également été assez rapide en ce qui concerne Android 11, le déploiement de la première mise à jour environ trois mois après sa sortie. Sur la base de ces informations, nous nous attendons à ce qu’Asus publie la première mise à jour stable d’Android 12 en janvier, bien qu’il soit possible que nous la voyions fin décembre.

Asus a d’abord mis à niveau sa série ZenFone 6 vers Android 11 avant d’envoyer la mise à jour aux nouveaux téléphones ZenFone 7, ce qui semblait étrange. Nous ne savons pas quel est le plan cette année, mais nous pouvons deviner que les premiers téléphones à obtenir les mises à jour seront ceux de la série ZenFone 7 ou ZenFone 8. Le temps nous le dira.

Malheureusement, Asus n’est pas très rapide lorsqu’il s’agit de déployer des mises à jour de sa gamme de téléphones ROG. Sur la base des années précédentes, ne vous attendez pas à obtenir la mise à jour dans les six prochains mois, même si nous espérons qu’Asus accélérera les choses cette année.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier 2022

Mise à jour de Google Android 12

Pixel 5a

Les téléphones Pixel sont toujours parmi les premiers à bénéficier de la mise à jour stable de la nouvelle version Android, et cette année n’est pas différente. Google a commencé à déployer la mise à jour dès le premier jour, mais pas sur tous ses téléphones – plus d’informations ci-dessous.

Première version stable d’Android 11 : 19 octobre 2021

19 octobre 2021 : Google a commencé à déployer Android 12 sur les Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3 et Pixel 3 XL. Le Pixel 6 intègre déjà Android 12, tandis que les anciens téléphones de Google ne seront pas mis à jour vers la dernière version du système d’exploitation. Donc, si vous possédez le Pixel 2, le Pixel 2 XL ou les téléphones Pixel d’origine, vous n’avez pas de chance.

Mise à jour LG Android 12

LG n’est plus dans le domaine de la téléphonie mobile, mais il prévoit toujours de mettre à jour quelques-uns de ses téléphones vers Android 12. La société n’a pas mentionné lesquels, mais nous pensons qu’elle se concentrera uniquement sur ses appareils haut de gamme comme le LG Wing et V60.

LG a publié sa première mise à jour stable d’Android 11 quatre mois après la disponibilité du système d’exploitation. Si l’histoire est la même cette année, nous pouvons nous attendre à ce que le géant de la technologie commence à déployer Android 12 en février. Mais comme LG ne se soucie plus du marché des smartphones, il est possible que nous devions attendre beaucoup plus longtemps.

Gardez également à l’esprit que LG publie généralement les mises à jour Android dans son pays d’origine, la Corée du Sud, avant de les déployer aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions.

Première version stable d’Android 11 ETA : Février 2022

Mise à jour Motorola Android 12

Motorola a publié la première mise à jour d’Android 10 trois mois après le lancement du système d’exploitation. La société était un peu plus lente avec Android 11, le libérant quatre mois après sa disponibilité. Si la société suit ce calendrier, nous pouvons nous attendre à voir la première mise à jour Android 12 sur un appareil Motorola en janvier ou février.

Gardez à l’esprit que Motorola a l’habitude de publier d’abord des mises à jour pour bon nombre de ses téléphones au Brésil avant de les déployer aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier/Février 2022

Mise à jour Nokia Android 12

Le bilan de Nokia avec les mises à jour d’Android 10 était excellent, la société ayant publié la première un mois après la disponibilité du système d’exploitation. Les choses étaient différentes avec Android 11, car la première mise à jour stable a commencé à être déployée cinq mois après le lancement du système d’exploitation.

Nokia n’a pas encore partagé de calendrier de mise à jour, mais si nous devions deviner, nous dirions que la société accélérera les choses cette année. Nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit aussi rapide qu’avec Android 10, mais nous pensons que nous verrons la première mise à jour stable dans les trois mois suivant le lancement d’Android 12.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier 2022

Mise à jour OnePlus Android 12

OnePlus est généralement rapide avec les mises à jour, et nous nous attendons à ce que cela continue cette année. La société a publié les mises à jour Android 10 et 11 environ un mois après leur disponibilité, ce qui signifie que la version stable d’Android 12 pourrait être déployée en novembre.

Bien que non confirmé, nous nous attendons à ce que tous les téléphones OnePlus du OnePlus 7 obtiennent la dernière version d’Android, à commencer par la série OnePlus 9.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier 2022

Oppo Android 12 mise à jour

Oppo faisait partie des entreprises qui ont publié une version bêta d’Android 11 le premier jour. Il a ensuite publié la première version stable de la mise à jour environ un mois plus tard, ce qui en fait l’une des entreprises les plus rapides à le faire.

La société n’a pas partagé de calendrier de mise à jour Android 12, mais nous espérons que l’histoire sera similaire à celle de la version précédente du système d’exploitation. Cela signifie que nous pourrions voir la première mise à jour stable sur les appareils Oppo vers la fin novembre ou début décembre.

Première version stable d’Android 11 ETA : novembre 2021

Mise à jour Realme Android 12

Realme a livré Android 10 quatre mois après sa sortie. C’était un peu plus rapide avec Android 11, le déployant trois mois après sa disponibilité.

Sur la base de ces informations, nous pouvons nous attendre à ce que la société publie la première version stable d’Android 12 au début de l’année prochaine, en janvier ou février. Comme d’habitude, la société se concentrera probablement d’abord sur ses téléphones haut de gamme et avant de descendre dans la liste.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier/Février 2022

Mise à jour Samsung Android 11

Il semble que Samsung accélère chaque année avec les mises à jour Android. Il a déployé la première mise à jour Android 11 en décembre, trois mois après son lancement. Nous pensons que l’histoire sera similaire cette année, bien qu’il y ait toujours une chance que Samsung accélère à nouveau les choses.

Les téléphones Galaxy S21 seront probablement les premiers à bénéficier de la mise à jour, suivis des téléphones Galaxy Note et Galaxy Z ainsi que de quelques anciens appareils haut de gamme. Vous pouvez également vous attendre à ce que la mise à jour fasse son chemin vers de nombreux combinés Galaxy A et M.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier 2022

Mise à jour Sony Android 10

Nous nous attendons à ce que les Xperia 1 III et Xperia 5 III soient les premiers téléphones Sony à recevoir la mise à jour Android 11, suivis des Xperia 1 II et Xperia 5 II légèrement plus anciens.

Sony n’a pas encore partagé ses plans Android 12 avec le public, mais nous nous attendons à ce que le géant de la technologie envoie sa première mise à jour stable environ trois mois après le lancement du système d’exploitation, tout comme il l’a fait avec Android 10. Cela signifie que cela pourrait être sorti courant janvier.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier 2022

Mise à jour Vivo Android 12

Vivo a publié la première mise à jour d’Android 11 environ trois mois après la sortie du système d’exploitation, et nous espérons que les choses seront similaires cette année. Cela signifie que Vivo pourrait commencer à déployer Android 12 en janvier.

Bien que cela ne soit pas confirmé, nous pensons que les téléphones X70 Pro de Vivo seront les premiers à bénéficier de la mise à jour, suivis de plusieurs autres appareils haut de gamme et milieu de gamme.

Première version stable d’Android 11 ETA : Janvier 2022

Mise à jour Xiaomi Android 12

Xiaomi a publié une version bêta d’Android 11 le jour de sa sortie. Malheureusement, cela n’a pas fait la même chose avec Android 12, mais nous pensons toujours que la version stable de la mise à jour sera publiée relativement bientôt.

Nous nous attendons à ce que Xiaomi commence à déployer la mise à jour dans les deux prochains mois, ce qui signifie qu’elle devrait arriver sur le premier appareil en décembre. La société se concentrera probablement d’abord sur sa série phare Mi 11 avant de passer à d’autres téléphones, y compris ceux de la marque Redmi.

Première version stable d’Android 11 ETA : décembre 2021

