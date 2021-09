Mise à jour compétitive de la saison 8 de Fortnite: FNCS Saison 8, 5 millions de dollars FNCS Grand Royale, changements d’arène et plus

Epic Games fournit une feuille de route pour la scène compétitive de Fortnite dans le chapitre 2 – Saison 8.

La compétition Fortnite Battle Royale est de retour à partir de la nouvelle saison. Ce fut toute une aventure dans le chapitre 2 – Saison 7, qui a culminé avec la dixième saison de la compétition Fortnite Champion Series (FNCS), où sept trios ont reçu la récompense convoitée Ax of Champions. Cependant, il est maintenant temps de tourner la page vers une autre saison, avec une nouvelle méta et beaucoup d’excitation à l’horizon.

Aujourd’hui, le développeur de Fortnite, Epic Games, a dévoilé ses plans pour le paysage concurrentiel dans le chapitre 2 – Saison 8. Ils ont discuté des changements apportés au format FNCS, au mode Arena et au tout premier FNCS Grand Royale, qui offre un prize pool de 5 millions USD aux joueurs qualifiés. . Alors, prenez du pop-corn et voyons ce que Epic a en réserve pour Fortnite compétitif dans la saison 8.

FNCS Chapitre 2 – Détails de la saison 8

Éliminatoires de la saison 8 (15-17 octobre & 22-24 octobre)

Epic Games a réduit le nombre de qualifications FNCS de trois à deux et compensera en offrant cinq sièges pour les finales de la saison 8. Au cours des saisons précédentes, les trois meilleures équipes se qualifiaient automatiquement pour les finales FNCS à la fin de chaque qualification, contournant ainsi les demi-finales. Ce nombre passera à cinq au chapitre 2 – Saison 8. Epic a expliqué son processus de réflexion derrière la décision :

“Nous pensons qu’il s’agit d’un changement significatif car il y a généralement une baisse claire des points dans les classements de chaque qualification après le top 5, et moins de qualifications permet aux meilleures équipes qui se sont directement qualifiées pour la finale de ne pas manquer la compétition de pointe pour un plus longue durée. Une saison FNCS plus courte est également nécessaire pour tenir compte de l’événement FNCS supplémentaire de fin d’année et d’autres offres compétitives. »

Demi-finales de la saison 8 (28 et 29 octobre)

Comme les qualifications, Epic met également en œuvre un changement important pour les demi-finales. Au lieu des 99 meilleures équipes atteignant les demi-finales sur la base des points de série, seules 66 obtiendront le droit de concourir dans les manches. Cela signifie qu’Epic réduit le nombre de manches de trois à deux pour le chapitre 2 – Saison 8. Le deuxième jour des demi-finales sera une version étendue du format populaire Reboot Round pour couvrir cet ajustement.

Voici une ventilation condensée de la nouvelle structure des demi-finales pour la saison 8.

Premier jour des demi-finales de la FNCS

Les 66 meilleures équipes basées sur les points de la série seront divisées en deux manches. Les quatre meilleures équipes de chaque manche se qualifieront pour les finales de la saison 8

FNCS Semis Jour 2

Format étendu de la ronde de redémarrage Chaque manche jouera six matchs Les vainqueurs de chaque match obtiendront une place pour la finale de la saison 8

La déclaration de clôture d’Epic concernant le nouveau format des demi-finales est une interprétation assez intéressante du changement :

« Alors que les demi-finales progressent sur les deux jours avec ces changements, toutes les équipes participantes ne sont jamais hors de course ! La carte et les points d’intérêt contestés s’ouvriront dynamiquement au fur et à mesure que de plus en plus d’équipes avanceront après chaque match, conduisant à un crescendo plus naturel pour les joueurs et les fans. Les décisions des équipes en début de partie dans le moment sont plus importantes pendant la durée de ces nouvelles demi-finales.

Finales de la saison 8 (30 et 31 octobre)

Les finales FNCS restent essentiellement inchangées par rapport aux dernières saisons. Cependant, les trois meilleures équipes par région ne se qualifieront PAS automatiquement pour les finales FNCS de la saison prochaine. Les développeurs ont fait référence à un «nouveau départ», ce qui pourrait signifier un nouveau format ou peut-être un tout nouveau chapitre de Fortnite Battle Royale.

La répartition de la cagnotte est la même que la saison dernière, que vous pouvez voir ci-dessous :

cagnotte

UE – 1 351 200 $ NAE – 635 100 $ BR – 428 175 $ NAW – 222 300 $ Asie – 150 600 $ ME – 122 250 $ OCE – 90 450 $

Compétition FNCS Grand Royale de 5 millions de dollars

Un autre événement spécial FNCS est prévu pour début novembre. Epic a organisé le FNCS All-Star Showdown pour ouvrir la saison 7, et ils s’en tiennent au concept d’organiser des tournois à enjeux élevés parallèlement aux compétitions saisonnières FNCS. Le billet de blog mentionne une date cible du 12 novembre – deux semaines après la fin du chapitre 2 de la saison 8 de FNCS. La qualification dépend des trios qui atteignent n’importe quel « tour à un seul lobby de la FNCS ».

Epic a mentionné qu’il s’agirait d’un tournoi en trio avec 5 millions de dollars US en jeu. Plus de détails devraient apparaître plus tard dans le chapitre 2 – Saison 8.

Période de pré-saison de la saison 8

Contre la volonté de nombreux joueurs professionnels, Epic ramènera la période de pré-saison la saison prochaine. Avec le lancement de la nouvelle saison vraisemblablement le 14 septembre, les classements du mode Arena ne seront pas réinitialisés avant le 28 septembre. Cela laisse suffisamment de temps aux joueurs pour évaluer les changements de la saison 8 et donner des commentaires cordiaux à Epic Games. Les développeurs organiseront une compétition « Preseason Warmup Test » avec le format trios familier du 24 au 26 septembre.

Changements prévus dans le mode arène

Système de points retravaillé et option de remplissage

Après avoir changé le système de points du mode Arena la saison dernière, Epic a écouté les réponses accablantes concernant l’ajustement. La nouvelle structure de score a permis aux joueurs d’atteindre la Ligue des champions plus rapidement que d’habitude dans les bonnes circonstances. Bien qu’Epic n’ait pas révélé de détails spécifiques, ils prévoient de retravailler les points d’arène pour rendre plus difficile pour les joueurs d’atteindre la Ligue des champions.

Le billet de blog faisait également référence à une option potentielle de « remplissage » permettant aux joueurs de découvrir le mode de jeu compétitif de Fortnite avec des coéquipiers aléatoires. Cette fonctionnalité est quelque chose que les fans de compétition souhaitent depuis un certain temps.

Autres événements prévus

Pour compléter la mise à jour compétitive de la saison 8, les développeurs ont répertorié des dates de tournoi spécifiques auxquelles les joueurs doivent s’attendre. Les Duo Hype Cups et d’autres tournois sur console au-delà de la Champions Cup saisonnière sont les seuls nouveaux ajouts à noter.

Voici une liste complète des compétitions référencées dans le Chapitre 2 – Saison 8.

Trio Cash Cups (lundi) Trio Hype Cups (lundi) Duo Hype Cups (vendredi) Solo Cash Cups (dimanche) Tournois LTM (dimanche) DreamHack Trio Cash Cup Extras (6 octobre, 3 novembre, 1er décembre) DreamHack Online Open ft. Fortnite (7 octobre au 10 octobre) Console Champions Cup (5 novembre au 7 novembre) Plus de tournois spécifiques à la console Tournois de tenue

Epic Games n’a fourni aucun détail supplémentaire concernant un retour à un environnement hors ligne ou une autre Coupe du monde Fortnite. Espérons que nous entendrons quelque chose dans les prochains mois.

Cela couvre tout ce qu’Epic a couvert dans la dernière mise à jour concurrentielle. Lorsque ces informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de fournir plus de détails sur le prochain FNCS Chapter 2 – Season 8 et le tournoi Grand Royale à 5 millions de dollars !

