Mise à jour d’Animal Crossing NH 2.0 – Comment tout débloquer dès que possible

La première chose que vous voudrez faire est de vous diriger vers les services aux résidents et de passer beaucoup de temps à l’ABD. J’espère que vous avez économisé ces Miles de coin, car vous avez beaucoup à acheter. Tout de suite, vous voudrez acheter toutes les mises à niveau que vous pouvez débloquer instantanément. Ce serait le service Island Life 101, soyez un chef ! DIY Recipes+, Pro Camera App, Custom Designs Patterns+, Licence de décoration professionnelle, Clôture personnalisée en un éclair, Nouveau carnet de réactions et Top 4 des coiffures Rad. Il y a aussi quelques nouvelles recettes; si vous avez de la chance, l’une ou les deux recettes de clôture quotidiennes seront l’une des neuf nouvelles clôtures disponibles. De plus, il existe une recette pour un hangar de stockage en bois, qui vous permettra d’accéder au stockage à domicile de n’importe où sur votre île. Enfin, il existe une recette de boîte de dons qui peut servir de pot de pourboire aux visiteurs – seul le propriétaire de l’île peut collecter des dons dans la boîte de dons.

Il est maintenant temps de vérifier tous les nouveaux articles que vous pouvez acheter avec des miles de coin, car il y en a un tas. Si cela fait une minute que vous n’avez pas fait beaucoup d’achats, n’oubliez pas que vous ne pouvez commander que 5 articles livrables par jour, alors choisissez judicieusement et commandez les 5 articles pour maximiser votre collection. Je recommande de prendre l’ABD si vous voulez un deuxième guichet automatique sur votre île tout de suite. Il y a aussi le hangar de stockage disponible à l’achat, mais vous pouvez également construire des hangars de stockage en bois à l’aide de la recette et économiser un emplacement pour un autre article de coin.

Ensuite, vous voudrez parler à Isabelle et mettre en place votre ordonnance sur l’île. Vous avez quatre options ; Beautiful Island fait en sorte que vos villageois aident à cueillir les mauvaises herbes et les fleurs aquatiques et constitue un excellent choix si vous en avez assez de vous occuper de l’entretien quotidien de votre île.

Early Bird réveille vos villageois et ouvre tous les magasins plus tôt et est parfait pour les joueurs qui aiment passer leur temps d’Animal Crossing le matin avant le travail/l’école.

Tandis que Night Owl fait le contraire, garde les magasins ouverts et les villageois plus tard et est parfait pour quelqu’un comme moi qui passe la plupart de mon temps de traversée d’animaux la nuit.

Le dernier est Bell Boom, qui augmente le prix de vente des articles, mais augmente également le coût des articles. C’est le mieux pour ceux d’entre vous qui cherchent à se concentrer sur le fait de gagner plus d’argent.

Un changement d’ordonnance coûte 20 000 cloches et vous devrez attendre le lendemain pour qu’il prenne effet.

Enfin, parlez à Tom Nook de la mise à niveau de votre espace de stockage. La première des trois mises à niveau de stockage commence à 700 000 cloches et prendra un jour pour entrer en vigueur, alors achetez-la maintenant si vous avez l’argent. Vous pouvez également consulter les nouvelles options de personnalisation de la maison, mais gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas effectuer à la fois la personnalisation de la maison et la mise à niveau du stockage le même jour, vous devrez donc en choisir une.

Maintenant que nous avons pris soin de tout cela, sortez et faites un arrêt rapide par Nook’s Cranny. Vous pourrez acheter la recette du kit de configuration de l’échelle et des recettes de cuisine de base. Cependant, c’est à peu près tout.

Ok, je sais que vous avez tous hâte d’ouvrir le café, mais cela va prendre au moins 2 jours, vous voulez donc commencer tout de suite. Courez jusqu’au musée et parlez à Blathers. Il vous demandera de trouver Brewster pour que vous puissiez ouvrir le café. Personne ne sait où se trouve Brewster, mais Blathers laisse entendre qu’il recherche probablement des gyroïdes, qui peuvent être trouvés sur une île que Kapp’n vous emmènera également.

Alors dirigez-vous vers votre quai et parlez à Kapp’n. Kapp’n n’offre qu’une visite par jour, il est donc important que vous parliez d’abord de Brewster à Blathers. Tant que vous l’avez fait, vous devriez trouver Brewster tout de suite sur la première île que Kapp’n vous emmène aussi. Parlez à Brewster et il vous dira de retourner à Blathers. Assurez-vous de nettoyer l’île et de déterrer des gyroïdes pendant que vous y êtes

Après votre retour à Blathers, il commencera à se préparer pour l’arrivée des Brewsters. Demain, le musée fermera pour travaux, puis le lendemain, le café ouvrira enfin.

La dernière chose dont nous devons nous occuper le premier jour est la mise en place du nouveau centre commercial, ce qui est un autre processus de plusieurs jours. Prenez 100 000 cloches, puis dirigez-vous vers l’île de Harv. Lui et Harriet vous donneront le baratin sur la place, puis vous serez libre de choisir lequel des sept marchands vous souhaitez installer en premier, y compris Lief, Redd, Kicks, Saharah et les nouveaux marchands Tortimer, Katrina et Reese et Cyrus. Chaque boutique coûte un don de 100 000 cloches et vous ne pouvez en construire qu’une par jour.

Si vous êtes intéressé par les nouvelles recettes de cuisine, je vous recommande fortement de commencer par installer Leif, car il est le seul moyen d’obtenir les cultures dont vous avez besoin pour démarrer votre jardin. Assurez-vous de revenir chez Harv’s tous les jours et de faire un don pour une nouvelle boutique. Après le premier jour, un ABD sera ajouté vous permettant de retirer de l’argent sur l’île afin que vous n’ayez plus à vous soucier de l’apporter avec vous.

Une fois la première boutique installée, Harriet ouvrira sa station de salon. Une fois par jour, elle vous offrira une nouvelle coiffure gratuite. Même si vous n’aimez pas le look qu’elle vous donne et demandez à le rétablir, le nouveau style se déverrouillera toujours de manière permanente en option sur une coiffeuse ou un miroir.

Et il y a tout ce dont vous voulez vous occuper afin que vous puissiez accéder immédiatement à toutes vos nouvelles boutiques et goodies.