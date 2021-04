Mise à jour d’avril: Dois-je acheter ou vendre du thêta (THETA)?

Le marché de la crypto-monnaie continue sous pression, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 52000 dollars ce dimanche et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé. Theta (THETA) perd également de sa valeur; En moins de deux jours, ce prix de crypto-monnaie est passé de 16,6 $ à 8,96 $, et le prix actuel est d’environ 11,40 $.

Analyse fondamentale: Theta a reçu un troisième brevet américain la semaine dernière

Theta est un réseau peer-to-peer décentralisé lancé en 2019 et selon Steve Chen, co-fondateur de YouTube, ce réseau pourrait améliorer l’industrie du streaming vidéo. Theta offre une meilleure diffusion vidéo à moindre coût, et il est important de mentionner que la semaine dernière, il a obtenu un troisième brevet américain pour «Méthodes et systèmes pour la découverte par les pairs dans un réseau décentralisé de transmission et de livraison de données».

«La technologie brevetée Peer Discovery utilise des algorithmes avancés pour améliorer la robustesse et la connectivité du réseau de périphérie peer-to-peer de Theta, ce qui se traduit par une qualité de diffusion vidéo considérablement améliorée. Pour obtenir un partage de nœuds optimal dans un réseau décentralisé, un ensemble complexe de règles de décision et d’apprentissage automatique est nécessaire pour correspondre en permanence aux pairs qui fourniront le mieux des segments vidéo en temps réel », a déclaré Theta.

La liquidité Theta (THETA) a considérablement augmenté ces dernières semaines et le prix de cette crypto-monnaie a dépassé la résistance de 16 $ en avril. Le marché de la crypto-monnaie perd de la valeur ce dimanche, le prix de Theta (THETA) pourrait à nouveau s’affaiblir en dessous du niveau de support élevé autour de 10 dollars, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.

Scott Minerd de Guggenheim Partners a déclaré que Bitcoin pourrait tester à nouveau le niveau de support de 30000 $ et si cela se produit, toutes les autres crypto-monnaies pourraient avoir des niveaux de prix bien inférieurs. La banque UBS a également averti ses clients que l’achat de crypto-monnaies était toujours un pari, pas un investissement.

“Sans génération de rendement, les modèles de valorisation cryptographique sont basés sur des cas d’utilisation futurs théoriques, ce qui ne peut être garanti”, a rapporté UBS la semaine dernière.

Analyse technique: Theta (THETA) toujours sous pression

Theta (THETA) a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets au-dessus de 16 $, mais si le prix repasse au-dessus de la résistance de 14 $, ce serait un signal pour acheter THETA.

Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 15 $ ou même 16 $; même ainsi, si le prix redescend sous le support de 10 $, ce serait un signal de «vente» fort.

résumé

Le prix du thêta (THETA) a prolongé sa correction par rapport aux sommets historiques, et le risque de nouvelles baisses n’est pas encore terminé. Theta (THETA) peut à nouveau s’affaiblir en dessous du niveau de support solide d’environ 10 $, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie.