Mise à jour de Bitcoin Taproot confirmée

La mise à jour tant attendue de Bitcoin Taproot a finalement été confirmée par les nœuds. Pour cette confirmation, au moins 90 % des nœuds de minage pour la mise à jour de Taproot devaient être corrects. Ainsi, cette année, le premier changement de consensus Bitcoin depuis l’introduction de Segwit en 2017 est imminent.

En termes simples, Taproot est un soft fork pour Bitcoin qui améliore le code pour augmenter la confidentialité et réduire la complexité des transactions.

À proprement parler, la mise à jour Taproot se compose de trois propositions d’amélioration de Bitcoin (BIP), dont chacune aura trois effets différents. Ceux-ci incluent les signatures de Schnorr, Taproot et Tapscript. Les BIP 340, 341 et 342 sont collectivement appelés mise à niveau de la racine pivotante.

Le BIP 340 comprend les signatures Schnorr. Son introduction vise à accroître la confidentialité et à réduire les coûts de transaction. Ceci est dû à l’économie d’espace de stockage du clés publiques et les signatures qui étaient précédemment exécutées via EDCSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Grâce à ces économies d’espace de stockage, davantage de transactions peuvent être confirmées en bloc et ainsi les frais de transaction pour les utilisateurs de Bitcoin diminuent.

BIP 341 décrit le protocole qui doit être intégré au script Bitcoin pour que le système accepte les signatures Schnorr.

Le BIP 342 intègre plusieurs codes de fonctionnement, c’est-à-dire des codes remplissant des fonctionnalités différentes. Cette implémentation permet les transactions P2TR.

L’intégration de P2TR (Pay-to-Taproot) permet d’augmenter la protection des données de Bitcoin. Avec Taproot, le code d’un contrat intelligent ne peut plus être distingué de celui d’une seule transaction.

Au samedi 12 juin 2021, plus de 90 % des nœuds de minage avaient confirmé l’introduction de la mise à jour Bitcoin Taproot. Cette majorité de 90 % est nécessaire pour que le soft fork puisse entrer.

Sur le site Taproot.watch, vous trouverez un résumé indiquant le nombre d’approbations, de rejets et d’abstentions lors du vote. Là, il est facile de voir que les 90 % requis ont été dépassés et que la mise à jour de Taproot est en cours de déploiement.

Certains des plus grands pools miniers soutiennent Taproot depuis un certain temps. Ceux-ci incluent AntPool, F2Pool ou Slush Pool. L’activation de la racine principale est configurée pour le bloc 709632. Ce bloc est susceptible d’être confirmé le 14 novembre 2021.

Le développeur principal de Bitcoin, Pieter Wuille, souligne l’importance de Taproot :

C’est le premier changement de consensus depuis la mise en service de Segwit en août 2017. Il étend les capacités de script de Bitcoin d’une manière qui rend certaines choses moins chères (en particulier les applications plus complexes comme Multisig et Layer 2) et un peu plus privées en utilisant souvent des règles de sortie exactes. .

