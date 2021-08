Mise à jour de Bond Odds: Bridgerton Star reste un favori, mais grâce au MCU, un acteur gagne de la vapeur

Grâce à une source anonyme qui s’est entretenue avec Page Six, Regé-Jean Page est l’un des noms que les producteurs de la franchise James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, envisageraient pour les honneurs. Mais même dans ce contexte contenu, il y a deux autres noms qui, selon les rumeurs, circulent également dans les salles d’EON Productions. Henry Cavill de The Witcher et George McKay de 1917 sont également au menu des discussions, ce qui en fait une discussion intéressante dans laquelle nous pouvons nous lancer.