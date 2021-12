Mise à jour de CoinDesk 20 : ATOM, ICP et SOL sont disponibles ; AAVE, GRT et UNI sont de sortie

L’atome de Cosmos, la monnaie native de Solana et l’ordinateur Internet (anciennement Dfinity) sont tous entrés dans le CoinDesk 20 lors de la reconstitution de ce trimestre, dans un changement où les plates-formes, outils et infrastructures logiciels Web 3 ont remplacé la finance décentralisée (DeFi) et les applications liées à DeFi parmi les plus -devises échangées en crypto.

Les trois nouvelles devises ont remplacé Aave, The Graph et Uniswap, inversant une tendance plus tôt dans l’année, dans laquelle les listes d’actifs DeFi sur les principaux échanges centralisés les ont propulsés dans le CoinDesk 20 et refait la liste.

Le CoinDesk 20 est une liste des 20 principales crypto-monnaies en volume, mesurées sur une liste sélectionnée d’échanges de confiance. La liste est reconstituée trimestriellement à partir des données observées sur les deux trimestres précédents. La liste complète est ici. Une description complète de la méthodologie peut être trouvée ici. Les données de volume sont fournies par Nomics.

Les trois nouvelles devises sont liées au Web 3, une catégorie de projets de crypto-monnaie visant à fournir des réseaux informatiques décentralisés et sans autorisation à l’échelle mondiale. Voici une brève introduction aux nouveaux actifs de CoinDesk 20 :

Solana négocie sous le symbole SOL. C’est la devise native d’un projet du même nom qui vise à fournir une plate-forme Web 3 plus rapide et plus rentable pour les applications décentralisées. En tant que tel, il est un concurrent d’Ethereum.Atom se négocie sous le symbole ATOM. C’est la devise native de Cosmos, un projet qui cherche à fournir aux développeurs Web 3 des outils pour permettre l’interopérabilité entre les blockchains. Il est parfois appelé « internet des chaînes de blocs ». L’ordinateur Internet se négocie sous le symbole ICP. C’est la devise native d’un projet du même nom qui vise à fournir un réseau de fournisseurs de cloud computing accessible via le jeton ICP – essentiellement une version décentralisée d’Amazon Web Services. Internet Computer était auparavant connu sous le nom de Dfinity.

Les trois actifs remplacés sont tous liés à DeFi :

Aave est la devise native d’une application de prêt qui fixe les taux d’intérêt et sert les déposants et les emprunteurs. Le Graph est un service d’indexation de données décentralisé qui gère les données des projets Web 3. Il est largement utilisé par les applications DeFi. Uniswap est l’un des plus grands échanges décentralisés en volume et son jeton natif est l’une des principales devises DeFi en termes de capitalisation boursière.

La reconstitution de CoinDesk 20 ce trimestre est arrivée plus tard que prévu, en raison de problèmes techniques avec la page CoinDesk 20 sur coindesk.com.