Mise à jour de FB Messenger : fonctionnalité d’appels vocaux et vidéo cryptés de bout en bout à déployer bientôt-détails ici

Facebook Messenger: Les utilisateurs peuvent bientôt s’attendre à une fonctionnalité d’appels vocaux et vidéo cryptés de bout en bout sur Facebook Messenger. Le PDG et fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, l’a annoncé sur son compte Facebook il y a 13 heures. L’objectif est d’introduire le cryptage dans davantage de services, a ajouté le PDG. « Les appels vocaux et vidéo cryptés de bout en bout sont désormais déployés sur Messenger, et nous introduisons également un cryptage de bout en bout pour les discussions de groupe et les appels audio et vidéo de groupe. Je suis fier que nous continuions à étendre le chiffrement à davantage de services.

Il y a quelques jours à peine, la société appartenant à Mark Zuckerberg a changé son nom de Facebook en Meta. Auparavant, les applications de médias sociaux telles que WhatsApp, Instagram et Messenger affichaient le test « depuis Facebook » en bas de l’écran. Mais maintenant, l’écran du bas lit ‘Meta’. Toutes ces applications ont commencé à afficher la marque Meta maintenant.

Dans une autre mise à jour importante du géant des médias sociaux, Meta a confirmé que le studio derrière le jeu d’entraînement VR Supernatural fera bientôt partie de l’entreprise. Il a également déclaré que le studio continuerait à travailler sur l’application de fitness VR. Cela aidera les Reality Labs de Meta à « améliorer le futur matériel pour prendre en charge les applications de fitness VR ». La société considère le fitness comme un aspect important de la vie dans le métavers et prévoit également de lancer un pack Fitness Active pour le casque Oculus Quest 2 d’ici 2022.

