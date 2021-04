Mise à jour de la billetterie nationale | Godzilla contre Kong reste roi ⋆ .

Godzilla contre Kong reste le roi de notre mise à jour au box-office national

Godzilla contre Kong a dominé le box-office pour un troisième week-end consécutif, récoltant 7,7 M $ (-44%) pour un total national de 80 M $. Par date limite, le film continue de générer des affaires gigantesques à l’étranger, où il a ajouté 12,2 millions de dollars pour porter son total mondial à un montant colossal (selon les normes pandémiques) de 390 millions de dollars, dont 177 millions de dollars proviennent de Chine.

Le film est actuellement diffusé sur HBO Max pendant deux semaines supplémentaires, après quoi il sera présenté exclusivement dans les salles pendant un autre mois.

Sinon, ce fut un autre week-end assez calme au box-office national avec une seule nouvelle version, Dans la terre, ouverture avec 506K $ de 547 cinémas.

À l’international, Toho’s Détective Conan: La balle écarlate ouvert au Japon et en Chine, avec une poignée de marchés plus petits, et a collecté 35 à 38 millions de dollars. Sur IMAX, le 24e film de la populaire franchise animée collecte 1,2 million de dollars sur 38 écrans, ce qui en fait le troisième meilleur début de l’ère pandémique sur le format grand écran.

WB Combat mortel, qui devait sortir le 16 avril aux États-Unis avant que le studio ne le déplace au 23 avril, a collecté 5,7 millions de dollars sur 6 128 écrans sur 28 marchés offshore, portant sa cume internationale à 19,2 millions de dollars.

Pour terminer, Peter Rabbit 2: La fugue a gagné 2,2 millions de dollars supplémentaires en Australie, où il a rapporté 13,5 millions de dollars à ce jour. Au total, le film familial a rapporté 14,7 millions de dollars dans le monde.

BOX BUREAU TOP 10

1) Godzilla vs Kong (WB / Leg) 3100 cinémas (-83) / Ven 2,1 M $ / Sam 3,6 M $ / Dim 2 M $ / 3 jours 7,7 M $ (-44%) / Total: 80,5 M $ / Semaine 3

2) Personne (Uni) 2405 cinémas (+5) Ven 730 K $ / Sam 1,1 M $ / Dim 690 K $ / 3 jours: 2,52 M $ (-5%) / Total 19,05 M $ / Semaine 4

3) The Unholy (Sony) 2057 cinémas (+207) // Ven 601 K $ / Sam 902 M $ / Dim 557 K $ / 2,06 M $ (-14%) / Total: 9,56 M $ / Semaine 3

4) Raya et le dernier dragon (Dis) 1 945 cinémas (+4), ven 471 K $ / Sam 885 K $ / Dim 544 K $ / 3 jours: 1,9 M $ (-14%), Total: 37,6 M $ / Semaine 7

5) Tom & Jerry (WB) 2028 cinémas (-52), 3 jours: 1,09 M $ (-10%) / Total: 42,5 M $ / semaine 8

6) Voyagers (LG / AGC) 1996 cinémas (+24) Ven 250 K $ / Sam 338 K $ / Dim 202 K $ / 3 jours: 790 K $ (-43%) / Total: 2,55 M $ / Semaine 2

7) La fille qui croit aux miracles (Atlas) 1012 cinémas (+112) Ven 155 K $ / Sam 244 K $ / Dim 162 K $ / 3 jours 561 K $ (paire) / Total: 1,8 M $ / Semaine 3

8) Dans la Terre (NEON) 547 cinémas, / ven 205 K $ / sam 185 K $ / Soleil 116 K $ / 3 jours: 506 K $ / semaine 1

9) The Courier (RSA) 922 cinémas (-85), / Ven 146,7 K $ / Sam 197,5 K $ / Dim 118,5 K $ / 3 jours: 462,8 K $ (+6%) / Total: 5,4 M $ / Semaine 5

10) Croods: A New Age (Uni) 1169 cinémas (+30), ven 65 K $ / Sam 150 K $ / Dim 95 K $ / 3 jours: 310 K $ (+27%) / Total: 57,1 M $ / Semaine 21